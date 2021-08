Nie przepadam za dużymi zmianami wyglądu w usługach Microsoftu i Google, bo... są często niepełne i niekonsekwentne. Fluent Design pojawił się tylko w wybranych fragmentach Windows 10, a pozostałe aplikacje i usługi Microsoftu miały jego namiastkę bądź w ogóle były pominięte. Material Design dość szybko zagościł w aplikacjach na Androida (chociaż bywały wyjątki), ale w przypadku wersji na iOS-a czy webowych odsłon usług musieliśmy czekać naprawdę długo na solidne zmiany.

Material You odmieni Androida 12 i wszystkie(?) aplikacje systemowe

Dlatego z nieskrywanym entuzjazmem, ale i ogromną dozą obaw przyjąłem informacje o wdrożeniu przez Google stylu Material You. Ma on sprawić, że smartfon z Androidem 12 będzie wyglądał i zachowywał się niemalże jak żywy organizm - chodzi oczywiście o koloryty oraz reakcje na działania użytkownika. Pomysł z umiejscowieniem kontrolek i menu w miejscach na ekranie odpowiadającym rozmieszczeniu przycisków jest świetny, ale patrząc na to, jak daleko sięga redesign, obawiam się, że nieprędko cały ekosystem będzie w pełni gotowy.

Przedsmakiem tego, co nas czeka, jest wersja beta Androida 12, a do niej właśnie dołączył mobilny Chrome w wydaniu Canary. To pierwsza dostępna wersja testowa przeglądarki mobilnej Google, która pozwala za pomocą aktywacji flag sprawdzić, jak będzie sprawdzać sie Material You w praktyce. Zrzuty ekranu potwierdzają wcześniejsze przewidywania - interfejs przeglądarki dopasowuje się do ogólnego stylu systemu, przejmując jego kolorystykę niemalże w każdym aspekcie.

Kolorowy Chrome wypada znacznie lepiej niż sądziłem

Serwis AndroidPolice pokazał, jak zmienia się wygląd Chrome'a w zależności od ogólnej kolorystyki systemu. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę fajnie, bo wreszcie porzucona jest nudna szarość, a zamiast niej będziemy mogli wskazać odcienie swojego ulubionego koloru i za ich pomocą pokolorować cały system.

Google przygotowuje właśnie swoje aplikacje na wdrożenie Material You, co widać było po wcześniejszych przeciekach dotyczących Gboarda. Nowy wygląd tak przypadł mi do gustu, że chciałbym korzystać z niego już dzisiaj, ale z drugiej strony nie mogę pozbyć się wrażenia, że Google nie zdąży do jesieni ze wszystkimi swoimi (najważniejszymi) aplikacjami i kolejne będzie aktualizować na przestrzeni następnych miesięcy poprzez Google Play. Dobrze, że ma taką możliwość, bo Apple może dołączyć nowe wersje aplikacji tylko z aktualizacją systemową, ale dzięki temu zazwyczaj udostępnia spójne środowisko.

Czy firmy trzecie zastosują Material You w swoich aplikacjach na Androida?

Jeszcze większe obawy budzi u mnie przyszłość aplikacji firm trzecich na Androida. Pamiętamy, co działo się przy poprzednich wersjach Androida, gdy nastąpiła duża zmiana interfejsu. Część aplikacji nie doczekała się zmian, przez co odstawała od pozostałych programów, a tym razem ta przepaść może być jeszcze większa, ze względu na rozmach redesignu Androida. Nie oszukujmy się, jeśli deweloperowi nie będą opłacać się aż tak daleko idące zmiany, to ich nie wprowadzi, a przez to nawet najbardziej skrupulatnie dopracowany przez Google nowy styl i UI własnych aplikacji nie będzie wypadał korzystnie, jeśli pozostali nie dostosują się do nowych realiów.

Jeśli pobraliście Chrome Canary na kompatybilne urządzenie, to upewnijcie się, że macie włączone następujące flagi:

chrome:flags#theme-refactor-android

chrome:flags#dynamic-color-android

Microsoft i Google wspólnie pracują nad klawiaturą ekranową

Nowy design to nie jedyna nowość nad jaką pracuje Google, bo wspólnie z Microsoftem rozwijają (Windowslatest) projekt klawiatury ekranowej dla przeglądarek Chromium. Docelowo trafi ona na takie platformy jak Windows, macOS, Chrome OS oraz Androida. Z tego, co udało się na tę chwilę ustalić, ma ona oddać kontrolę web-deweloperom, także po to, by mogli oni decydować o zachowaniu klawiatury oraz jej wysokości.

Sprawa bowiem rozbija się o różnice pomiędzy aplikacjami natywnymi oraz web-apkami, które nie do końca tak samo dogadują się z systemem, przez co zakrywane są formularze albo strona nie jest odpowiednio przewijana. VirtualKeyboard API zawita w Chrome 94 na mobile i desktopie, natomiast Microsoft potwierdził, że API będzie wspierane na dotykowych platformach jak Windows, Chrome OS i Android, ale nie na macOS, Linuksie oraz w Android WebView.