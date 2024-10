Gwiazda "Yellowstone" w zupełnie nowej roli! Kryminalna historia osadzona malowniczej Walii

Kelly Reilly i Rafe Spall w głównych rolach "Under Salt Marsh"

Kelly Reilly wielokrotnie udowodniła już, że jest znakomitą aktorką. Teraz będziemy mogli ją obejrzeć u boku Rafe Spalla w serialu "Under Salt Marsh", którego twórcy zabiorą nas do fikcyjnego miasteczka w Walii.

"Under Salt Marsh" ma być kryminalnym mini-serialem, którego akcja rozgrywać się będzie w fikcyjnej miejscowości Morfa Halen. To właśnie tam lokalna nauczycielka (w tej roli Kelly Reilly), która w przeszłości pracowała w policji, odkrywa ciało kilkuletniego chłopca: jej ucznia. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazuje na to, że ofiara utonęła. Jego historia jest szokiem dla lokalnej społeczności i pojawia się wiele pytań, a przy okazji odżywa sprawa sprzed kilku lat: zniknięcie siostrzenicy głównej bohaterki.

Moc tajemnic i gwiazdorska obsada

Serial spowity będzie mrocznymi tajemnicami i niespodziewanymi zwrotami akcji. A wszystko to w naprawdę gwiazdorskiej obsadzie. Sky do projektu poza Kelly Reilly i Rafe Spallem zaangażowała także Jonathana Pryce'a, Harry'ego Lawteya, Naomi Yang czy Dinitę Gohil. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialna będzie Claire Oakley (autorka m.in. "Winnych").

Projekt zapowiada się intrygująco -- i cieszy wieść o tym, że będzie to mini-serial, a nie rozwleczona na kilkanaście sezonów historia. Na tę chwilę data premiery "Under Salt Marsh" nie jest jeszcze znana. Bez wątpienia jest to jednak projekt, który warto mieć na oku. Patrzac jednak na tamtejszą gwiazdorską obsadę, można spodziewać się, że będzie o nim głośno.