"Obcy: Ziemia" z datą premiery! Nowy serial z uniwersum "Aliena" zapowiada się świetnie

2024 r. był bardzo dobrym rokiem dla fanów "Obcego". Głównie za sprawą świetnie przyjętego "Obcy: Romulus", który szturmem wziął kina na całym świecie zarabiając ponad 350 mln dolarów na całym świecie – i to przy budżecie produkcji wynoszącym zaledwie 80 mln dolarów. To doskonały wynik pokazujący, że "Alien" ma się całkiem dobrze i powrót do korzeni był fantastycznym pomysłem na nowy film, którego reżyserem jest Fede Alvarez. Wygląda też na to, że i przyszły rok będzie dla fanów tego uniwersum mocno łaskawy. A to za sprawą nowego serialu telewizyjnego. Ten nie zabierze zabierze widzów do odległych układów słonecznych, w których ludzie mierzyć się będą z bezwzględnymi Ksenomorfami. Te odwiedzą naszą planetę i wszystko wskazuje, że przyniosą zagrożenie, z jakim ludzkość jeszcze się nie spotkała.

Obcy: Ziemia z przybliżoną datą premiery. Serial zadebiutuje w przyszłoroczne wakacje

Już kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że za serialowym "Obcym" stoi mocna ekipa. Jak już informowaliśmy — za projekt odpowidzialny jest twórca szalenie popularnego "Fargo", czyli Noah Hawley. Podnosi to poprzeczkę związaną z oczekiwaniami jeszcze wyżej — tak gdyby sama marka i fakt, iż wszystko tworzone jest nie zlecenie stacji FX (m.in. "The Bear", "Co robimy w ukryciu"). Choć do premiery serialu jeszcze trochę czasu, FX oraz Disney+ powoli rozkręcają machinę marketingową przygotowując widzów na jedno z ważniejszych wydarzeń przyszłego roku:

"Obcy: Ziemia" to serial science fiction z elementami horroru. Opowiada o tajemniczym statku kosmicznym, który rozbił się na Ziemi. Podczas przeszukiwania wraku w celu odnalezienia ocalałych, ekipa ratunkowa natrafia na drapieżne formy życia, bardziej przerażające, niż mogli sobie wyobrazić. Młoda kobieta wraz z grupą żołnierzy taktycznych dokonują odkrycia, które zmusza ich do zmierzenia się z największym zagrożeniem, jakie kiedykolwiek stanęło przed ludzkością. W obliczu tego śmiertelnego niebezpieczeństwa bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, a decyzje, które podejmują, mogą na zawsze odmienić losy Ziemi.

Pierwsze skrzypce w serialu grać będzie Sydney Chandler. Aktorkę znać możecie przede wszystkim z ról w serialach "SKAM Austin", "Pistol", czy "Sugar". U jej boku pojawia się także Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille i Moe Bar-El.

Przy okazji informacji na temat przybliżonej daty premiery, która nastąpi w przyszłoroczne wakacje, FX i platforma Disney+, na której seria "Obcy: Ziemia" będzie dostępny m.in. w Polsce zaprezentowano nowy plakat promujący tę produkcję oraz zaktualizowany teaser, który niestety nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat nowej produkcji, którą prowadzi Noah Hawley. Można jednak podejrzewać, że niebawem zobaczymy pierwsze urywki i zwiastun, przybliżający nam nieco bohaterów, którzy mierzyć się będą z Ksenomorfami. Zapowiada się ciekawe widowisko!