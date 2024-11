Aktor staje w obronie "Yellowstone" po tym, jak widzowie masakrują serial

O tym, że Kevina Costnera nie zobaczymy w ostatnich odcinkach "Yellowstone" wiedzieliśmy już od co najmniej kilku dobrych miesięcy. Aktor oficjalnie poinformował o tym przy okazji premiery projektu filmowego w którym bierze udział. I po premierze pierwszego odcinka "Yellowstone" 5B i tym jak potraktowano Johna Duttona - fala komentarzy kierowanych w kierunku serialu, delikatnie mówiąc, nie jest specjalnie pozytywna.

W ostatniej rozmowie z redakcją People, Luke Grimes odniósł się do tematu -- i stanął w obronie serialu.

Były pewne negatywne reakcje [widzów]. Myślę, że czują się trochę oszukani. A ja odpowiedziałbym na to tak: myślę, że wszyscy mieliśmy szczęście, że Kevin był w serialu tak długo, jak to robiliśmy. Zawsze planowaliśmy, że będzie musiał odejść, aby historia naprawdę się rozwinęła. Tracisz patriarchę rodziny. Czy dzieci poradzą sobie same?