Obcy wraca do korzeni. Jest pierwszy trailer Alien: Romulus

Seria filmów Obcy (Alien) z pewnością należy już do kanonu filmów science-fiction. Pierwszy film z 1979 roku nosi już miano kultowego, ale w ostatnich latach franczyza ta nie miała za bardzo szczęścia do dobry ekranizacji. Nadchodzący tytuł może to jednak zmienić.

Obcy wraca do korzeni

Wytwórnia 21st Century Fox posiadając prawa do serii Obcy (Alien) zapowiadała nowy film jeszcze w 2019 roku. Początkowo obraz miał trafić prosto do streamingu, ale wygląda na to, że film w pierwszej kolejności pojawi się w kinach. Nie będzie to zatem wysokobudżetowa produkcja, ale pierwszy część tego cyklu też nie miała wielkiego budżetu, a mimo wszystko nadrabiała klimatem. Co ciekawe Alien: Romulus czasowo umiejscowiony jest właśnie pomiędzy pierwszym, a drugim filmem Obcy. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun, który za wiele nie zdradza, ale wyraźnie widać, że uczucie niepewności będzie tutaj dominowało.

Obcy wraca do korzeni, czyli możemy oczekiwać horroru science-fiction, a nie sensacyjnego akcyjniaka, w którym to człowiek poluje na najdoskonalszego drapieżnika w naszej galaktyce. Trudno w tej chwili mówić o samej fabule, wedle wcześniejszych przecieków jest ona bardzo podobna do oryginalnego filmu. Grupa kolonizatorów trafia na opuszczoną stację badawczą, w której czai się zło. Resztę już zapewne znacie, nie zabraknie "facehuggerów" oraz samego Obcego, który będzie polował na wszystkich członków załogi.

Trudno w tej chwili oceniać, czy reżyser zdoła utrzymać klimat pierwszej części, ale mimo wszystko Alien: Romulus zapowiada się całkiem interesująco. Na szczęście na premierę nie będziemy musieli długo czekać, obraz ma trafić do kin na całym świecie już w te wakacje - 16 sierpnia 2024. W rolach głównych występują Cailee Spaeny (“Priscilla”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun”) oraz Aileen Wu. Za reżyserię odpowiada Fede Alvarez (“Evil Dead,” “Don’t Breathe”), który napisał również scenariusz. Producentem wykonawczym jest natomiast sam Ridley Scott.