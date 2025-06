O tej funkcji mObywatela trzeba pamiętać. Kiedy się przyda?

mObywatel to jedna z najpopularniejszych aplikacji Polaków. Świadczy o tym m.in. liczba osób posługujących się mDowodem – cyfrowym dokumentem tożsamości, którym możemy posługiwać się jak plastikowym dowodem osobistym. W aplikacji mamy jednak zatrzęsienie innych dokumentów i funkcji, z których możemy korzystać na co dzień. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o jednej, z której warto korzystać w sezonie wyjazdowym – czy to na zieloną szkołę, wycieczkę szkolną.

Chodzi tu o usługę Bezpieczny autobus. Co prawda nie jest ona niczym nowym i od lat na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl możemy sprawdzić informacje o pojeździe, na przykład czy ma ważne badanie techniczne i polisę OC, tak w 2023 r. pojawiła się w aplikacji mobilnej na urządzeniach z Androidem i iOS dając wygodne narzędzie do sprawdzenia stanu technicznego autobusu, bez konieczności sięgania po komputer, czy przeglądania stron internetowych w poszukiwaniu dodatkowych informacji.

mObywatel z funkcją, która przyda się każdego dnia. Dla naszego bezpieczeństwa

Bezpieczny autobus pozwala sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, to znaczy autobus, autokar i bus. W usłudze udostępniamy dane pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce. A to oznacza, że nie będzie możliwości sprawdzenia danych autobusów zarejestrowanych w innych krajach.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina też, by w mObywatelu korzystać z funkcji Uprawnienia kierowcy. Pozwala ona na weryfikację uprawnień do prowadzenia pojazdów – swoich lub wybranej osoby, na przykład kierowcy autokaru. Dzięki usłudze każdy, kto chce zweryfikować kierowcę, może to zrobić za pomocą telefonu. Dzięki niej można też sprawdzić status dokumentu, który stwierdza uprawnienia. Użytkownik mObywatela ma wgląd w dane prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Wystarczy wpisać imię, nazwisko oraz numer blankietu dokumentu weryfikowanej osoby, żeby uzyskać informacje z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK