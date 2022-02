Oto nowy YouTube na smartfony i tablety. Co się zmieni w aplikacji?

Google zmienia YouTube na smartfonach i tabletach. Podczas widoku pełnoekranowego otrzymamy dostęp do nowego interfejsu - co się zmieni?

YouTube to serwis wideo, który dostępny jest właściwie na każdej współczesnej platformie. Wygodnie można skorzystać z niego zarówno na smartfonach, tabletach, komputerach — ale także telewizorach. O ile jednak samo oglądanie tamtejszych wideo jest równie wygodne na każdym urządzeniu (choć wiadomo - im większy ekran, tym bardziej komfortowo), to cała reszta interakcji już niekoniecznie. Na telewizorach mamy w ogóle dość ograniczoną opcję dostępu do serwisu w ujęciu społecznościowym. Najwygodniej korzystać z niej mimo wszystko na komputerach, ale... Google właśnie rozpoczyna aktualizację aplikacji YouTube na smartfony, która pozwoli bardziej komfortowo korzystać z serwisu także w trybie pełnoekranowego odtwarzania wideo. Dostęp do klasycznych łapek w górę i spółki będzie teraz znacznie łatwiejszy.

Nowy widok pełnoekranowego trybu odtwarzania YouTube na smartfonach

Dotychczasowy widok pełnoekranowy YouTube to — poza zestawem podstawowych kontrolek odtwarzacza, rozwijanym menu, opcją uruchomienia napisów i rzucania obrazu na innych urządzeniach, oferuje właściwie tylko zestaw polecanych wideo. Tuż pod paskiem progresu. Jeżeli zaś chcielibyśmy wyrazić swoją opinię, udostępnić czy zapisać materiał - musimy zjechać niżej. Ani to wygodne, ani przystępne.

Nowa wersja aplikacji zmienia podejście — i użytkownicy otrzymają opcję dużo łatwiejszych interakcji i korzystania ze społecznościowych elementów, które twórcy wideo z platformy zawsze reklamują — jak dodawanie do subskrybowanych czy "lajkowanie", czyli klikanie "łapki w górę". Ponadto jednym kliknięciem w nowej odsłonie można też otworzyć sekcję komentarzy, do których otrzymamy dostęp bez konieczności minimalizowania materiału. Za dostęp do nich będzie odpowiadała jedna z ikonek widocznych pod paskiem progresu. A co z polecanymi filmami, dzięki którym w mig przeniesiemy do innych, potencjalnie interesujących dla nas, materiałów? Te nie zostały całkowicie skasowane — skrót do nich umieszczono w prawym dolnym rogu. Po prostu będą mniej eksponowane, niż miało to miejsce do tej pory.

Nowy wygląd platformy trafia do użytkowników. Ale jak to u Google — obowiązuje kolejka

Nowy YouTube powoli trafia do kolejnych użytkowników z całego świata. Jak informuje redakcja The Verge — spora część ich redakcji już doczekała się nowego widoku. U mnie nie jest on jeszcze dostępny na żadnym mobilnym urządzeniu, mimo zainstalowania najnowszej wersji aplikacji z Google Play i App Store'a. Poprosiłem o pomoc redakcyjnych kolegów — i zgodnie z oczekiwaniami, jedni mają więcej szczęścia, inni mniej. Na kilka osób — u dwóch nowa wersja jest już dostępna. Znając tempo wprowadzania zmian przez Google, prawdopodobnie kwestią maksymalnie kilku najbliższych tygodni jest udostępnienie nowego widoku w mobilnej aplikacji szerszemu gronu użytkowników, także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości.