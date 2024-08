Nowy "Władca Pierścieni" jeszcze w tym roku. Będziesz zaskoczony tym, jak wygląda

Peter Jackson powraca do Śródziemia i zaprasza na nowy film kinowy "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów". Nie będzie to jednak film aktorski. To anime, za które odpowiada twórca fantastycznej serii "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex".

W 2021 r. informowaliśmy, że New Line Cinema i Warner Bros. we spółpracy ze studiem animacyjnym Sola Entertainment pracują nad zupełnie nową produkcją ze świata "Władcy Pierścieni", która będzie filmem anime. Choć nie jestem wielkim fanem studia Sola, głównie ze względu na fakt nadmiernego wykorzystywania grafiki 3D w swoich produkcjach, tak "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" ma szansę mnie zainteresować.

Tym bardziej, że przy produkcji pracują osoby ściśle związane z trylogią Petera Jacksona. Philippa Boyens, która odpowiadała za scenariusze do "Drużyny Pierścienia", "Dwóch Wież" i "Powrotu Króla" jest producentem wykonawczym "Wojny Rohirrimów". A na fotelu reżysera zasiadł Kenji Kamiyama, którego fani serii "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" powinni znać doskonale. Kamiyama ma również na swoim koncie "Blade Runner: Black Lotus", przy którym dzielił fotel reżysera z Shinjim Aramakim, a jego ostatnim projektem jest telewizyjny film anime "Eien no 831", który również napisał.

Wojna Rohirrimów na pierwszym zwiastunie. Oto anime ze świata "Władcy Pierścieni"

Historia przedstawiona w "Wojnie Rohirrimów" zabierze widzów 183 lat przed wydarzeniami zaprezentowanymi w oryginalnej trylogii. Fabuła skupiać się będzie na Helmie Żelaznorękim – dziewiątym królu Rohanu, jego rodzinie, oblężeniu twierdzy Hornburg i powstaniu Helmowego Jaru. Na pierwszym zwiastunie, który możecie zobaczyć powyżej, poznajemy zalążki historii, rodzinę Helma oraz dwójkę głównych bohaterów – Hèrę i Wulfa, wokół których kręcić się będą wydarzenia. Odrzucone zaręczyny, śmierć ojca Wulfa z rąk Helma i zemsta, jaką zraniony młodzieniec chce wymierzyć władcom Rohanu. Widzowie mają być świadkami wielkich wydarzeń, które ukształtowały krainę Rohirrimów. czy Herze uda się zapobiec wojnie, która wisi w powietrzu? Przekonamy się już w grudniu, gdy "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" pojawi się na kinowych ekranach.

W filmie usłyszymy m.in. Briana Coxa (Helm), którego widzowie będą kojarzyć przede wszystkim z "Sukcesji". W obsadzie znaleźli się również Gaia Wise (Hera), Luke Pasqualino (Wulf) oraz Lorraine Ashbourne, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna i Janine Duvitski. Do roli Éowiny powraca też Miranda Otto, która w "Wojnie Rohirrimów" będzie narratorką.

Władca Pierścieni powraca na ekrany. Na widzów czeka przynajmniej kilka filmów!

Warto też przypomnieć, że "Wojna Rohirrimów" nie jest jedynym projektem ze świata "Władcy Pierścieni", nad którym pracuje ekipa odpowiedzialna za oryginalną trylogię. W przygotowaniu ma być również "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Na fotelu reżysera zasiądzie Andy Serkis, który również wcieli się w rolę tytułowego Golluma. Scenariusz napiszą wspólnie Fran Walsh i Philippa Boyens, które również pracowały nad filmami Petera Jacksona. W projekt zaangażowany będzie również on. Tym razem odpowiadać będzie za produkcję. Choć zdjęcia do "The Hunt for Gollum" jeszcze nie ruszyły, studio jest pewne, że zdąży z premierą w 2026 r. Co ciekawe, twórcy podpisali z Warner Bros. Discovery umowy na przynajmniej dwa filmy ze świata "Władcy Pierścieni", jednak na ten moment nie znamy żadnych szczegółów związanych z innymi projektami.