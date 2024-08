Mieliśmy nie zobaczyć tego filmu. Nowa adaptacja książki Stephena Kinga

To już trzecia adaptacja “Miasteczka Salem”. Poprzednie dwie były mini-serialami, które wyemitowano w 1979 i 2004 roku. Co ciekawe, najnowsza wersja osadzona jest w 1975 roku, czyli w roku, w którym powieść Kinga została po raz pierwszy opublikowana. Fabuła książki opowiada o małym miasteczku Jerusalem’s Lot w stanie Maine. Głównym bohaterem jest pisarz Ben Mears, który wraca do swojego rodzinnego miasta, aby znaleźć inspirację do nowej książki.

Na miejscu odkrywa, że miasteczko jest nawiedzane przez wampira Kurta Barlowa i jego pomocnika Richarda Strakera. Ben, wraz z grupą mieszkańców, stara się walczyć z rosnącym zagrożeniem. W miarę jak coraz więcej ludzi pada ofiarą wampira, atmosfera w miasteczku staje się coraz bardziej mroczna i napięta. W filmie występują Lewis Pullman jako Ben Mears, Makenzie Leigh jako Susan Norton, Spencer Treat Clark jako Mike Ryerson, Bill Camp jako Matthew Burke, Alfre Woodard jako Dr. Cody.

Miasteczko Salem - film z 2024 roku. Gdzie obejrzeć?

Dauberman, reżyser filmu, w rozmowie z Vanity Fair zdradził, że jego wersja "Miasteczka Salem" była inspirowana "mrocznym humorem i makabrycznym ekstremizmem późnonocnych thrillerów grindhouse". Twórca dodał, że chciał, aby film był pełen wzlotów i upadków (bohaterów), oferując zarówno zabawę, jak i strach. Z rozmowy wynika, że w filmie znajdą się również hołdy dla ery grindhouse, takie jak plakat klasyka blaxploitation “Sugar Hill” z 1974 roku na ścianie Marka Petrie oraz scena, w której bohaterowie walczą z wampirami na bagażnikach samochodów.

Studio Warner Bros. długo trzymało w tajemnicy filmową adaptację powieści Stephena Kinga "Miasteczko Salem", ale wiemy, że produkcja jednak ujrzy światło dzienne. Początkowo planowana na wrzesień 2022 roku premiera odbędzie się na platformie Max w październiku tego roku. Film wyciągnięto więc ze studyjnego limbo, ponieważ nie został anulowany (wyrzucony do kosza w celu odpisania od podatku), ale decyzja o premierze przeciągała się w nieskończoność.

Ostatnie filmy na podstawie książek Stephena Kinga

Jedną z najnowszych adaptacji książek Stephena Kinga jest "Doktor Sen" z 2019 roku, będący kontynuacją "Lśnienia". Film opowiada historię dorosłego Danny’ego Torrance’a, który zmaga się z traumą z dzieciństwa i odkrywa, że nie jest jedynym posiadaczem nadprzyrodzonych zdolności. Inną dość świeżą adaptacją jest "To: Rozdział 2", który także ukazał się w 2019 roku. To druga część hitu sprzed dwóch lat i film przedstawia dorosłych członków Klubu Frajerów, którzy wracają do Derry, aby raz na zawsze pokonać złowrogiego klauna Pennywise’a.

W 2020 roku na ekrany trafiła "Podpalaczka", opowieść o dziewczynce posiadającej zdolność pirokinezy, która staje się celem tajnej agencji rządowej. "W wysokiej trawie" z 2019 roku to adaptacja opowiadania Kinga i jego syna Joe Hilla, opowiadająca o rodzeństwie, które gubi się w tajemniczym polu trawy, gdzie czas i przestrzeń ulegają zakłóceniom. Ostatnią z najnowszych adaptacji jest "Smętarz dla zwierzaków" z tego samego roku - nowa wersja klasycznego horroru o rodzinie, która odkrywa, że cmentarz za ich domem ma moc przywracania zmarłych do życia, ale z przerażającymi konsekwencjami.

Zdjęcia: Vanity Fair