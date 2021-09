Wieści o nowym Skypie są o tyle zaskakujące, że komunikator Microsoftu - pomimo sporej liczby użytkowników - był spychany przez firmę na margines przez długi czas. Mimo, że liczba użytkowników utrzymywała się na dość wysokim poziomie i Skype wciąż pozostaje dla wielu osób synonimem rozmów (wideo) przez Internet, to Microsoft pokazywał, jak ważne są dla niego Teamsy, które były aktualnie rozwijane, a teraz stanowią integralną część Windows 11.

Nowy Skype z odświeżonym interfejsem na każdym urządzeniu

Microsoft zapowiedział właśnie nową wersję Skype'a, która ma być lepsza, szybsza oraz wyglądać super nowocześnie. Spoglądając na nią nie mam żadnych wątpliwości, skąd czerpana była inspiracja, ale trzeba też przyznać, że nowy Skype wygląda naprawdę fajnie. Aplikacja ma oferować nowy układ, dwa motywy - jasny i ciemny - a także zupełnie inaczej zorganizowane widoki rozmów wideo, gdzie do wyboru będzie kilka różnych trybów (siatka, galeria, wspólny). W trybie sceny można wyłączyć wideo i ukryć uczestników tylko z dźwiękiem. Ci jednak będą wyświetlani jako zdjęcia z fajnym tłem, a nie szare kafelki w mozaice. W widoku wspólnym możliwe jest skorzystanie z ruchomego tła, a widok czatu oferuje szybszy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Nowy Skype to także świetnie zapowiadające się dodatkowe funkcje

Co ciekawe, podobnie jak w Messengerze, będzie można zmieniać kolor czatu, by nadać każdemu z nich inny styl. Skype wprowadza też opcję szybkich spotkań, Meet Now, które pozwalają wygenerować link do rozmowy - do niej dołączyć może każda z osoba z hiperłączem. Świetnie to współgra z zapowiedzią dodania wsparcia dla wszystkich przeglądarek - Chrome, Opery, Edge i Safari. Chyba czegoś zabrakło... ;)

Oprócz MeetNow podoba mi się nowa funkcja TwinCam pozwalająca dołączyć do rozmowy innym urządzeniem z kamerą, by na przykład pokazać coś z innej perspektywy czy z innego pomieszczenia. Skype planuje też dodać opcję zmiany dźwięków dzwonków oraz reakcje, które znamy z innych komunikatorów.

Kiedy to wszystko się pojawi? Microsoft mówi wprost: w ciągu najbliższych miesięcy.