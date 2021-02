Odroczona płatność na Allegro Biznes

Ostatnią z opcji jest włączenia do ofert przez sprzedających odroczonych płatności, dzięki którym sprzedawcy będą mogli otrzymać zapłatę za towary od razu po realizacji zamówienia – niezależnie od terminu płatności, a kupujący dostaną do 2 miesięcy na opłacenie faktury.

Allegro Biznes – promocja na start

Aby zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z możliwości nowej wersji serwisu Allegro Biznes, Allegro przygotowało dla nich specjalną promocję na start, dostępną po realizacji powyższych uzupełnień w ofertach. Czyli – po wprowadzeniu do ofert stawek VAT, ustaleniu cenników hurtowych i/lub rabatu na duże zamówienia oraz aktywacji odroczonych płatności dla firm.

Promocja obejmuje:

25% zniżki na prowizję od sprzedaży w formie miesięcznych rabatów transakcyjnych dla wszystkich transakcji B2B

25% zniżki na prowizje od oferty wyróżnionej w formie miesięcznych rabatów transakcyjnych, dla wszystkich transakcji B2B

100% rabatu na prowizję należną PragmaGO S.A. z tytułu sprzedaży z Odroczoną płatnością dla Firm (po pozytywnym przejściu weryfikacji)

200 darmowych opcji 10 dniowych wyróżnień na liście ofert.

Kupujący przedsiębiorcy na Allegro Biznes

Co zyskają kupujący z kontem firmowym na Allegro Biznes? To już wynika z powyższych zmian dla sprzedających. Kupujący będą mogli wyświetlać produkty ze zniżkami za zakupy hurtowe do 55% lub z rabatami za duże zamówienia do 30%. Szybko i wygodnie porównają też ceny netto od różnych sprzedawców i będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu płatności do 60 dnia za ich zakup.

Dagmara Brzezińska, Commercial Category Management Director w Allegro:

Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku – herbatę czy sprzęt IT – ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby.

Co ważne, dla kupujących na Allegro Biznes nic się nie zmienia jeśli chodzi o aktualnie dostępne opcje, wliczając w to możliwość skorzystania z darmowych dostaw w ramach Allegro Smart! czy udział w Programie Ochrony Kupujących. Poza tym nadal będą mogli kupować produkty jak dotychczas wystawiane przez klientów indywidualnych.

Źródło: Allegro.