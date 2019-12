Seat Leon zadebiutuje w styczniu

Pierwszy był Volkswagen Golf 8. generacji, którym Tomek Niechaj miał już okazję przejechać kilkaset kilometrów i nieco o tym opowiedzieć. W listopadzie zadebiutowała nowa Skoda Octavia, która również zapowiada się bardzo interesująco i nadal należy do najbardziej przestronnych samochodów w swojej klasie. Seat Leon oficjalnie zostanie pokazany natomiast 28 stycznia i będzie to bardzo ciekawa premiera, bo powinna wyznaczyć nowy kierunek, w którym będzie podążała hiszpańska marka. Na poniższym wideo widać co prawda tylko kilka detali, ale już możemy być pewni, że przód Leona będzie przypominał nieco model Terraco, z nowym kształtem grilla i nowym wzorem świateł LED, które dostępne będą też w matrycowej odmianie, z wygaszaniem poszczególnych stref.

Bardzo dobry pogląd na to, jak nowy Leon będzie wyglądał dają też poniższe szpiegowskie zdjęcia. Doskonale widać zmieniony przód z nowymi światłami i linią nadwozia, która przypomina nieco tą ze Skody Octavii. Można jednak oczekiwać, że Seat dorzuci kilka elementów od siebie, a nowy Leon będzie bardziej dynamiczny.