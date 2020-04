Nowy raport Google pokazuje wszystkim gdzie i po co chodzimy

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa dużo mówi się o prywatności danych jakie pozyskują firmy dzięki naszym smartfonom. Działania chińskiej policji, irańskiego rządu czy Unii Europejskiej budzą wiele wątpliwości co do zakresu i następstw jakie ze sobą niosą. Często wspomina się również rozmowy prezydenta Trumpa z gigantami IT takimi jak Google czy Facebook. Trump chce zdobyć informacje o lokalizacji użytkowników – oczywiście wszystko w imię walki z koronawirusem i dla dobra obywateli. Teraz mamy do dyspozycji specjalny raport Google utworzony i udostępniony na potrzeby Światowej Organizacji Zdrowia.

Raport Google udostępnia dane o lokalizacji

W tym okresie ogólnego napięcia i niepewności Google postanowił opublikować raport pokazujący jak obywatele 131 krajów respektują nakazy i ograniczenia w przemieszczaniu się. Dane pochodzą oczywiście z naszych smartfonów, a konkretnie z usługi Google Maps.

Raport Google to z jednej strony kawałek bardzo ciekawej lektury, wyraźnie pokazuje jak ogromny wpływ na gospodarkę i nasze codzienne zachowania ma koronawirus (wykresy poniżej). Z drugiej strony budzi to coraz większy niepokój. Oczywiście dane są anonimowe i jest to czysta analityka, ale z drugiej…Google nie ma problemu z wyśledzeniem pojedynczej osoby czy konkretnej grupy osób i monitorowania ich zachowań. Niby to wszystko wiemy, niby mamy tego świadomość, ale to właśnie w chwilach jak ta, dobitnie prezentowane są nam efekty uboczne rozwoju technologicznego i przywiązania do smartfonów.