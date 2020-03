Pandemia koronawirusa, jak każdy trudny okres, wystawia wszystkich na próbę. Oczywistym priorytetem jest dobro nas wszystkich. Władze na każdym poziomie robią wszystko co mogą, aby pomóc obywatelom. Nie można jednoznacznie określić czy wygrywamy czy przegrywamy tę walkę w kontekście całego wydarzenia jakim jest pandemia.

Internet, smartfony, technologie do pracy zdalnej i komunikacji to potężny oręż jakim dysponujemy. Ciężko mi sobie wyobrazić jakby to wszystko wyglądało 20-30 lat temu. Gadżety którymi się otaczamy, „zabawki” które kupujemy do pracy, usługi, które „marnują” nasz czas, to wszystko nagle sprawia, że świat dalej się kręci. Praca zdalna, komunikacja asynchroniczna, dostęp do usług i rozrywki pomimo zamknięcia w domu sprawiają, że możemy w miarę normalnie funkcjonować.

Czy szpiegowanie to rozwiązanie?

Jest też ciemna strona tego rozwoju. Niemal każdy z nas nosi przy sobie małego szpiega w postaci smartfona. Niezależnie od zapewnień producentów, nasze telefony i usługi z których korzystamy zbierają od nas ogromne ilości danych. Dzięki nim jesteśmy profilowani, określana jest nasza „użyteczność” dla konkretnego klienta, wszystko to za odrobinę rozrywki i udogodnień. Godzimy się na to. Jest to w większości świadomy wybór. Dajemy coś i dostajemy coś w zamian. Normalna transakcja, po prostu waluta jest inna.

Jednak trudne czasy i nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że cienką granicę między użytecznością ,a nadużyciem można bardzo łatwo przekroczyć. Obawiam się, że w tym kierunku zmierza właśnie Unia Europejska. Ich rozwiązaniem obecnej sytuacji jest szpiegowanie obywateli.