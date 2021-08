Poranne pasmo w stacjach radiowych to oczko w głowie wielu rozgłośni, to w tym czasie najbardziej zabiegają o uwagę słuchaczy największe z nich, bo to, które radio włączymy o poranku często determinuje fakt, które z nich słuchamy w pozostałym czasie w ciągu dnia. Spójrzmy jakie najchętniej stacje FM wybieramy z rana.

Słuchalność stacji radiowych FM w Polsce 2021

Na początek jednak zerknijmy na ogólne dane dotyczące słuchalności stacji FM w Polsce. Aktualnie zasięg dzienny radia FM w Polsce wynosi 68,1%, co przekłada się na 20,43 mln słuchaczy każdego dnia. To spory spadek w porównaniu do czasu sprzed pandemii, kiedy to rok do roku od 2016 r. do 2019 zasięg ten wynosił 72,2%, czyli prawie 22 mln słuchaczy.

styczeń 2021 : marzec 2021 luty 2021 : kwiecień 2021 marzec 2021 : maj 2021 kwiecień 2021 : czerwiec 2021 Zasięg dzienny 67,00% 67,20% 67,50% 68,10% Średni czas słuchania (min) 253,6 255,6 256,8 259,8

Za to chętniej słuchamy radia w piątki, kiedy to odbiorniki włącza 71,6% badanych - 21,5 mln osób, co jest wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,9 p.p. oraz w niedziele - zasięg 61,6%, co przekłada się na 18,5 mln osób - wzrost o 3,6 p.p. w porównaniu z 2020 rokiem. Nie zmienił się za to czas słuchania radia i wynosi obecnie ponad 4,5 godziny każdego dnia - czas ten wydłuża się nieznacznie w kolejnych falach badania od początku tego roku.

Miejsce słuchania radia Kwiecień-Czerwiec W pracy W domu W innym miejscu W samochodzie 2019 14,80% 37,50% 8,50% 41,00% 2020 12,40% 38,30% 6,60% 34,60% 2021 13,60% 33,30% 6,60% 40,30%

Gdzie najchętniej słuchamy radia FM? Tu nie ma zaskoczenia, od wielu lat z wyjątkiem 2020 roku, czyli początków pandemii - najpopularniejszym miejscem do odsłuchiwania stacji radiowych jest samochód z zasięgiem 40,30%, często też słuchamy w domach - 33,30% i w pracy - 13,60%.

Najpopularniejsze stacje radiowe FM o poranku w Polsce 2021

Przechodzimy już do wyników analizy portalu Wirtualnemedia.pl, według której w godzinach pomiędzy 6:00 rano a 9:00 rano najczęściej włączamy radio RMF FM, które gromadzi przed radioodbiornikami prawie 4 mln słuchaczy w tym czasie.

Wirtualnemedia.pl Wszyscy 15-75 Dynamika w tys. Słuchalność radia od godz. 6:00 do 8:59 - zasięg kwadransowy w tys. słuchaczy kwiecień 2020 - czerwiec 2020 kwiecień 2021 - czerwiec 2021 Radio RMF FM 3 658 3 936 278 Radio ZET 1 640 1 802 162 Radio ESKA 791 1 052 261 Audytorium 17 762 772 10 Jedynka 816 765 -51 RMF MAXXX 421 569 148 Radio TOK FM 497 511 14 Radio Złote Przeboje 298 411 113 Radio VOX FM 331 399 68 Antyradio 253 377 124 Trójka 557 349 -208 Radio Plus 297 287 -10 Radio Maryja 210 244 34 Radio RMF Classic 190 193 3 Radio Supernova (dawne Radio WAWA) 218 175 -43 Meloradio 99 153 54 Polskie Radio 24 93 135 42 Radio Pogoda 103 120 17 Rock Radio 65 71 6 Dwójka 75 65 -10 Radio MUZO.FM 41 57 16 Radio Chillizet 16 26 10 N= 20 980 21 021

Na drugim miejscu mamy Radio ZET, które wybiera w porannym paśmie 2 mln słuchaczy, a podium zamyka Radio ESKA z milionem słuchaczy każdego poranka. Wszystkie trzy czołowe stacje zanotowały przy tym znaczny wzrost liczby słuchaczy w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku - RMF FM o 278 tys., Radio ZET o 168 tys., a Radio ESKA o 261 tys. słuchaczy.

Z kolei z największym spadkiem liczby słuchaczy o poranku muszą się aktualnie zmierzyć - Program III Polskiego Radia - spadek o 208 tys. słuchaczy, Program I Polskiego Radia - 51 tys. słuchaczy i Radio Supernova - 43 tys. słuchaczy. Widać, iż ostatni rebranding z Radia WAWA na Radio Supernova nie spotkał się z uznaniem słuchaczy, przyzwyczajonych do poprzedniej nazwy. Spadków popularności publicznych rozgłośni nie trzeba już chyba nikomu tłumaczyć, postępują one niezmiennie od czasów zawirowań kadrowych i programowych w tych rozgłośniach od początku zeszłego roku.

Stock Image from Depositphotos.