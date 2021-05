Co tam iPhone i MacBooki. Na takie urządznie Apple czekam najbardziej

Pojawiły się pierwsze przecieki wskazujące, że Apple może zdecydować się na taki krok, choć podchodzę do nich z ogromnym dystansem, bo marka iPod – pomimo ogromnego dziedzictwa w historii Apple, branży muzycznej i całego przemysłu technologicznego – nie odgrywa dziś tak ważnej roli w portfolio firmy, żeby w nią inwestować. Ostatnie trzy generacje iPoda toucha, jedynego wciąż dostępnego w sprzedaży iPoda, wyraźnie to pokazują. Oprócz bardzo kosmetycznych zmian i poprawek w specyfikacji, urządzenia prawie się od siebie nie różnią.

iPod Max, czyli powrót do korzeni z nutą nowoczesności

Ale to nie iPod touch na miarę 2021 roku wzbudza moje emocje, lecz wizja jednego z użytkowników, który postanowił przygotować koncept iPoda Max (9to5mac). Gdy na niego spojrzymy, od razu zauważymy, że opiera się on na ostatniej generacji iPoda classic i nawiązuje do historycznego designu. Całość powstała pod wpływem impulsu, gdy okazało się, że ekosystem Apple nie jest (jeszcze) gotowy na odtwarzanie muzyki w jakości bezstratnej. Oczywiście można się spodziewać, że niedługo firma nadrobi te braki, prawdopodobnie aktualizacjami oprogramowania oraz nowymi akcesoriami, ale gdyby Apple chciało wrócić do swoich muzycznych korzeni, to iPod Max byłby spełnieniem wielu marzeń.

Wiele osób czeka na iPoda obsługującego Apple Music