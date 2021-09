Oto jakie nowe funkcje zmierzają do telefonów Samsunga

Każdy nowy Android to nie tylko nowe funkcje od Google. Na większości urządzeń nie ma przecież czystego systemu, a jego zmodyfikowana wersja pod postacią nakładki producenta. Nie ważne, czy mówimy i MiUI, realmeUI czy o jakimkolwiek innym oprogramowaniu tego typu, zawsze kolejna wersja Androida to też kolejne funkcje dodane do programu przez twórców. Nie inaczej jest w jednej z najpopularniejszych nakładek, czyli wyprodukowanym przez Samsunga OneUI. Na przestrzeni lat użytkownicy dostawali w nim zestaw bardzo przydatnych usprawnień Androida. Teraz, kiedy za rogiem czeka już Android 12, warto przyjrzeć się temu, co pojawi się w kolejnej wersji OneUI oznaczone numerem 4.

Jakie funkcje ma OneUI 4?

Dzięki temu, że w sieci pojawiła się już beta kolejnej nakładki od Samsunga, mamy całkiem dobre pojęcie o tym, jak będzie wyglądał nowy interfejs oraz jakie funkcje będą dostępne dla użytkowników. Wizualnie nie zmienia się za dużo. Android 12 ze swoim Material You różni się mocno od tego, co prezentowały poprzednie wersje, jednak Samsung (co logiczne) pozostał przy swoim wyglądzie OneUI. Nie oznacza to jednak, że pod maską również jest nudno. Wręcz przeciwnie - Samsung zapewnia, że użytkownicy dostaną wraz z OneUI 4 szereg usprawnień.

Jak widać, nowych funkcji jest naprawdę wiele. W dużym skrócie, najciekawsze nowe możliwości telefonów Samsunga w OneUI 4 wyglądają następująco:

Możliwość zmiany wyjścia audio na inne urządzenie z poziomu

Możliwość zmniejszenia jasności ekranu do Extra Dim (funkcja Androida 12)

Ujednolicony tryb ciemny

Nowy widżet dyktafonu na ekranie blokady

Nowy widok miesięczny w widżecie kalendarza

Możliwość ustawienia Always-on Display, aby włączał się za każdym razem, gdy otrzymasz powiadomienie

Nowe animowane naklejki

Nowy efekt wizualny ładowania

Nowy asystent pisania w klawiaturze Samsung, zasilany przez Grammarly

Nowe opcje wielozadaniowości

Przerobiona Galeria i edytor foto/wideo

Ulepszone wyszukiwanie ustawień, aby znaleźć powiązane funkcje w zależności od tego, czego szukasz

Przerobiony układ aplikacji Aparatu

Nowe ustawienia prywatności (funkcja Android 12)

Ogólny stan telefonu jest wyświetlany jako emotikon na ekranie głównym

Ulepszenia Samsung Health

Co ciekawe, jeżeli ktoś chce wypróbować betę nowego OneUI, może to zrobić już dziś. Oprogramowanie zostało bowiem udostępnione w Stanach Zjedoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach, Indiach, Niemczech, Korei Południowej i w Polsce. Jeżeli macie telefon, który jest na liście aktualizacji do Androida 12, możecie więc już próbować pobrać nową betę i testować wszystkie wyżej wymienione funkcje.