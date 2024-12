Nowy iOS z funkcją, którą pokochasz jeśli nie chcesz korzystać z tej przeglądarki

Apple stoi na stanowisku, że Safari jest najlepszą przeglądarką na iPhonie (i nie tylko). Szybka, bezpieczna i niezawodna. Choć trzeba przyznać, że jest najwygodniejsza, gdyż przez wiele lat tylko ta aplikacja oferowała pełną synchronizację z innymi urządzeniami, czy wypełnianie danych logowania z pęku kluczy. To zmieniło się wraz z nowymi przepisami unijnymi, dzięki którym Amerykanie zmuszeni zostali do otwarcia się na zewnętrznych dostawców przeglądarek internetowych, którzy mogą teraz korzystać z tych samych API, co Safari. Oznacza też to, że Chrome, Firefox, Edge, czy inne aplikacje mogą działać w oparciu o swój własny silnik, a nie to, co oferowało Apple w ramach WebKit.

Nieco wcześniej, bo już przy okazji iOS 14 pojawiła się możliwość zmiany domyślnej przeglądarki na iOS. Teraz, przy okazji 18.2 funkcja ta jest rozszerzona o nowe możliwości. Przy pierwszym uruchomieniu Safari wyświetlane jest okno pozwalające zmienić tę przeglądarkę na inną. Lista jest obszerna i pozwala sprawdzić, co oferuje konkretna aplikacja. Co więcej, Apple pozwala teraz na eksport/import ustawień przeglądarki, co z pewnością docenią ci, którzy chcą się przesiąść na inną apkę w miarę bezboleśnie.

Import/eksport ustawień przeglądarki. Użytkownicy iPhone'ów z funkcją, której brakowało od samego początku

W ustawieniach aplikacji Safari użytkownicy mogą teraz eksportować zakładki, historię, rozszerzenia, informacje o kartach kredytowych i hasła oraz przenieść je do innych przeglądarek. Przynajmniej w teorii, bo na ten moment żadna przeglądarka, poza Safari, nie pozwala na lokalne tworzenie kopii zapasowej ani importowanie ustawień z innych. Pytanie więc, jak szybko ich twórcy nadrobią zaległości i pozwolą użytkownikom iPhone'ów na import/eksport ustawień, zakładek, czy historii. Można jednak podejrzewać, że z czasem funkcjonalność ta trafi do wszystkich najpopularniejszych aplikacji do przeglądania stron internetowych – od Chrome, przez Edge, Firefox, po Vivaldi, Aloha, czy Brave.