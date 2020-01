Apple potrafi cały czas zaskakiwać swoimi pomysłami, które niekoniecznie zawsze spotykają się z entuzjastycznymi opiniami wśród użytkowników. Pomysł na kolejnego iMaca może jednak przypaść do gusty większej liczbie osób.

Zaskakująca rewolucja u Apple

Same iMaki nie są aż tak często opisywane jak pozostała część portfolio Apple, ale wynika to z tego, że mówimy tu o sprzęcie, który rzadziej jest aktualizowany do kolejnych specyfikacji technicznych. Bynajmniej nie powoduje to, że staje się szybko zacofany, ale nie ma wtedy zbyt dużo do pisania o nim.

Mimo wszystko komputery stacjonarne Apple cieszą się cały czas sporym zainteresowaniem. Nie jest to najtańszy PC, jednak z racji na system oraz dostosowanie do wymagań osób z wielu profesjonalnych branż, klienci są w stanie do niego dopłacać.

Ostatnio Apple zgłosiło interesujący wniosek patentowy. Możecie zobaczyć go poniżej i muszę przyznać, że taki model prezentowałby się zjawiskowo na żywo.

Nowy iMac miałby być wykonany w całości z jednej tafli szkła. Tak, dobrze przeczytaliście. Producent chciałby w ten sposób wszystkie potrzebne komponenty zmieścić w jednej obudowie, która wpisywałaby się w stylistykę najnowszych produktów Apple.

Wszystkie podzespoły byłyby umieszczone w takiej szklanej obudowie, a użytkownik otrzymałby też od razu wbudowaną klawiaturę. Trzeba przyznać, że to dodatkowo ułatwiłoby ewentualne przenoszenie komputera.

Wybór szkła nikogo nie powinien specjalnie dziwić. Robi największe wrażenie na żywo, a błyszczące wykończenie zawsze skuteczniej oddziałuje na zainteresowanych klientów. Wątpię, aby Apple martwiło się tym, że taki komputer będzie szybko się palcował czy brudził.

Gdyby tego było mało, taki iMac pozwalałby również na dokowanie do niego Macbooka. To brzmi interesująco i mam nadzieję, że pojawi się w kolejnej generacji iMaka. Od strony technicznej otrzymamy najpewniej po prostu zaktualizowane procesory i karty graficzne oraz szybsze dyski.

Nowe pomysły na PC

Ostatnie miesiące udowodniły, że ludzie nie chcą rezygnować z komputerów stacjonarnych i laptopów na rzecz smartfonów i tabletów, decydując się na używanie obydwu sprzętów. Myślę, że to świetna informacja dla rynku PC, na którym powinno zacząć się pojawiać coraz więcej ciekawych, nietypowych urządzeń.

W przypadku Apple dalej będziemy mieć do czynienia z droższymi produktami. W sumie Amerykanie mają szansę zaszaleć, szczególnie zważywszy na to, że ich klienci polubią cokolwiek Apple wymyśli. To naprawdę ogromny atut dla firmy z Cupertino, że mogą dowolnie eksperymentować.

Zobaczymy, czy i kiedy taki zagięty iMac zostanie zaprezentowany. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy musieli na niego poczekać aż do 2021 czy 2022 roku. Niewątpliwie jednak Apple będzie chciało tu czymś zaskoczyć, a zupełnie nowa konstrukcja iMaka brzmi jak coś, co mogłoby to umożliwić.

