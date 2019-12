Gamingowy iMac lub Macbook? Podobno komputer do gier od Apple miałby w przyszłym roku trafić na rynek

iMac do gier? No dobrze, ale to nie może być po prostu iMac

Stacjonarny komputer do gier którego nie można samodzielnie rozbudowywać wydaje mi się abstrakcją — i jestem przekonany, że dla wielu z Was również. Ale sprzęty all-in-one to konstrukcje nie tylko od Apple: to skomplikowany segment, który do tanich nie należy. Dlatego z jednej strony wszystkie te plotki wydają mi się mało wiarygodne i trochę nierealne, ale cały czas z tyłu głowy mam to, że Apple staje się dość… nieprzewidywalne. A coraz bardziej interesują się grami, czego super dowodem jest start usługi Apple Arcade i umożliwienie bezproblemowego podpięcia kontrolerów od PlayStation 4 i Xboksa One do macOS oraz iOS.

Źródło