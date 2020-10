Messenger doczekał się dziśnowego wyglądu i nowych funkcji

Komunikatora Messenger od Facebooka używa już podobno ponad miliard osób, a firma chce by była to najlepsza tego typu platforma dostępna na mobile. Z tym oczywiście bywa różnie, ostatecznie przyzwyczajamy się do nowości i większość z nas jest w stanie „przełknąć” wiele niepotrzebnych rzeczy dociążających tylko program. Zapowiedziane nowości wyglądają właśnie na takie „młodzieżowe” dodatki sprowadzające dużą część rozmów do wymieniania się naklejkami i innymi wirtualnymi gadżetami. Ale cóż – widocznie większość użytkowników tego właśnie oczekuje.

Przez ostatnie pół roku Facebook intensywnie pracował nad ulepszeniem i zmianą Messengera – brzmi to bardzo logicznie, w końcu właśnie teraz najbardziej potrzebujemy sieciowych komunikatorów, bo więcej siedzimy w domu w związku z pandemią. Nowy Facebook to integracja z Instagramem (na razie w USA, później pewnie dla pozostałych użytkowników), z Portalem i Oculusem dostaniemy więc taki mały kombajn.