Netflix od lat udowadnia, że jest mistrzem w dziedzinie dokumentów true crime. Platforma regularnie dostarcza nam wstrząsające, trzymające w napięciu i prowokujące do myślenia produkcje, które na długo zapadają w pamięć. "Making a Murderer", "The Keepers", "Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę" czy "Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina" to tylko niektóre z tytułów, które zyskały ogromną popularność i uznanie widzów na całym świecie. Te dokumenty nie tylko przedstawiają szokujące zbrodnie, ale także zagłębiają się w psychologiczne aspekty sprawców, motywacje stojące za ich działaniami i niedoskonałości systemu sprawiedliwości.

Nowy dokument true crime od Netflix. Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey

Teraz Netflix przygotowuje się do premiery kolejnego dokumentu, który zapowiada się równie dobrze, co wcześniejsze hity. "Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey" to trzyczęściowa seria, która powraca do jednej z najbardziej tajemniczych i fascynujących spraw kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych - morderstwa sześcioletniej JonBenét Ramsey.

26 grudnia 1996 roku w Boulder w stanie Kolorado Patsy Ramsey zgłosiła zaginięcie swojej córki. W domu znaleziono list z żądaniem okupu, jednak kilka godzin później ciało JonBenét zostało odkryte w piwnicy. Dziewczynka została uduszona i uderzona w głowę. Sprawa od samego początku budziła ogromne emocje i zainteresowanie mediów. Podejrzenia padały na rodziców JonBenét, a także na jej brata Burke'a. Mimo licznych śledztw i teorii, sprawca nigdy nie został zidentyfikowany.

Dokument "Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey" ponownie analizuje dowody, przygląda się błędom popełnionym przez policję i media, a także przedstawia nowe wywiady z kluczowymi osobami zaangażowanymi w sprawę, w tym z ojcem JonBenét, Johnem Ramseyem. Reżyserem serii jest Joe Berlinger, znany z takich produkcji jak "Raj utracony: Zabójstwa dzieci w Robin Hood Hills" i "Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego". Berlinger słynie z dogłębnego podejścia do tematu i umiejętności wydobywania prawdy z pozornie zagmatwanych historii.

W "Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey" Berlinger skupia się na wpływie mediów na przebieg śledztwa i kształtowanie opinii publicznej. W tamtym czasie sprawa JonBenét Ramsey była szeroko relacjonowana przez prasę i telewizję, co przyczyniło się do powstania wielu spekulacji i teorii spiskowych. Dokument pokazuje, jak medialny szum utrudniał pracę policji i mógł wpłynąć na zniekształcenie obrazu wydarzeń.

Kto zabił JonBenét Ramsey - data premiery dokumentu

Premiera "Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey" na platformie Netflix już 25 listopada . Dokument z pewnością wzbudzi dyskusje i na nowo rozpali zainteresowanie tą tragiczną historią. Czy po tylu latach uda się w końcu odkryć prawdę o tym, kto zabił JonBenét Ramsey? Jeszcze nic na to nie wskazuje, ponieważ nie wiemy, jak wiele nowych materiałów znajdzie się w dokumencie. Sprawa jest niezwykle zawiła, ale Joe Berlinger wielokrotnie udowadniał, że nawet przy mniejszej licznie materiałów będzie w stanie dostarczyć sporo informacji i przygotować emocjonującą produkcję. Program zapowiada się świetnie, choć do tej pory nie było o nim aż tak głośno - teraz widzowie na pewno będą odliczać do premiery.