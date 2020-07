I trzeba przyznać, że przytulne wnętrze to bardzo istotny argument za zakupem samochodu. Tym bardziej, że Citroen obiecuje w modelu C4 również znacznie więcej miejsca na nogi z tyłu, nawiewy na tunelu środkowym, aż 16 różnych schowków w kabinie o łącznej pojemności 39 litrów, a nawet uchwyt na tablet przed pasażerem na przednim siedzeniu. Do tego pomimo zastosowania dużego, dotykowego ekranu o przekątnej 10,1 cala (ze wsparciem dla Android Auto i Apple Car Play), nadal do sterowania klimatyzacją korzystamy z pokręteł i przycisków. Wygląda na to, że wnętrze tego samochodu jest bardzo dobrze przemyślane. Nie ma też powodów aby narzekać na pojemność bagażnika, 380 litrów w hatchbacku/crossoverze segmentu C to całkiem dobry wynik.