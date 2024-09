Nowości od SteelSeries. Te klawiatury będzie chciał mieć każdy szanujący się gracz

Model Apex Pro, wprowadzony na rynek w 2019 roku, zrewolucjonizował branżę dzięki w pełni regulowanej aktywacji, co stanowiło istotny krok naprzód w technologii klawiatur mechanicznych. Ta innowacja zyskała uznanie wśród fanów marki i stała się niezbędnym narzędziem dla profesjonalnych graczy. Pierwsza generacja Apex Pro TKL zdobyła międzynarodowe uznanie, umacniając swoją pozycję wśród profesjonalistów i entuzjastów. Gracze korzystający z produktów SteelSeries zdobyli więcej nagród pieniężnych niż ci, którzy używali sprzętu innych marek.

Modele Apex Pro Gen 3 rozwijają dziedzictwo marki, oferując inteligencję, szybkość i trwałość. Wyposażone w nowoczesną technologię OmniPoint 3.0 oraz czujnik Hall Effect Gen 3, klawiatury te dają graczom ogromną przewagę w rywalizacji. Dodatkowo, nowe funkcje oprogramowania GG, takie jak Rapid Tap, Rapid Trigger i Protection Mode, umożliwiają łatwe dostosowanie profili do najpopularniejszych gier.

W grach, w szczególności tych turniejowych, liczy się przede wszystkim szybkość i precyzja, które można zmierzyć w milisekundach. Dzięki technologii OmniPoint 3.0, gracze mają możliwość dostosowania poziomów aktywacji od 0,1 mm do 4,0 mm, co przekłada się na błyskawiczny czas reakcji wynoszący jedynie 0,54 ms, w porównaniu do 6 ms w standardowych klawiaturach. Przełączniki OmniPoint 3.0 są aż 11 razy szybsze od tradycyjnych mechanicznych, co daje graczom wyraźną przewagę.

Apex Pro Gen 3. Nowe klawiatury od SteelSeries już w sprzedaży

Jednak szybkość to tylko część sukcesu. Kluczowe są inteligentne ustawienia. Nowa funkcja SteelSeries GG QuickSet pozwala graczom korzystać z profili opracowanych przez profesjonalnych esportowców, optymalizując funkcje takie jak Rapid Trigger czy podświetlenie. Dzięki temu gracze mogą skupić się na grze, a nie na dostosowywaniu ustawień.

Seria Gen 3 to nie tylko inteligentne funkcje i responsywność, ale też większa trwałość oraz ulepszenia sprzętowe. Nowe klawiatury zapewniają lepszą jakość wykonania, w tym stabilizatory przełączników i smarowane fabrycznie przełączniki, co przekłada się na satysfakcjonujące dźwięki i lepsze wrażenia dotykowe. Dzięki przełącznikom OmniPoint 3.0, Apex Pro Gen 3 ustanawia nowy standard w responsywności gier.

Klawiatury z serii Apex Pro Gen 3 dostępne są w wersjach pełnowymiarowej, TKL (bez bloku numerycznego) oraz TKL Wireless. Model pełnowymiarowy sprawdza się jako uniwersalne urządzenie, podczas gdy TKL zapewnia więcej przestrzeni na biurku, a TKL Wireless oferuje minimalistyczny wygląd i swobodę użytkowania w dowolnym miejscu. Ceny nowych modeli klawiatur z serii Apex Pro Gen 3 przedstawiają się następująco: