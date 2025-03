Nowość w Żabce. Zaskoczy cię przy kasie

Jak często mieliście tak, że wchodzicie do sklepu, wybieracie produkty, sprawdzacie cenówki, a po wyjściu ze sklepu sprawdzacie paragon i kilka produktów nie zgadza się cenowo z tym, co widzieliście przy półkach? Pozostaje wtedy albo wrócić i się wykłócać, albo zagryźć zęby i wrócić do domu. Żadna z tych opcji nie wydaje się być zadowalająca. Dlatego też w Żabce pojawiła się ostatnio nowość, która już przy kasie pomoże wyłapać nieścisłości i w razie potrzeby zrezygnować z zakupu konkretnego produktu.

Terminale Żabki z nową funkcją. Koniec nieporozumień przy kasie

Sieć sklepów Żabka idzie o krok dalej w cyfrowej transformacji handlu. Od teraz klienci mogą na bieżąco śledzić swoje zakupy bezpośrednio na terminalu płatniczym – widząc każdy skanowany produkt i jego cenę w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość transakcji i wyeliminować nieporozumienia przy kasie.

Nowa funkcja, opracowana we współpracy z Fiserv Polska (właścicielem marki PolCard), pozwala klientom:

śledzić na żywo skanowane produkty ,

, kontrolować naliczane ceny i promocje ,

, uniknąć pomyłek lub rozbieżności na paragonie.

– Terminal płatniczy to miejsce, na które patrzy każdy klient płacący kartą. Dzięki tej funkcji staje się też narzędziem do zwiększania komfortu zakupów – mówi Tomasz Przepiórka z Fiserv Polska.

Dodatkową zaletą jest rezygnacja z dodatkowych wyświetlaczy – wszystkie informacje pojawiają się na ekranie terminala, co oszczędza przestrzeń i koszty dla właścicieli sklepów.

Żabka od dwóch lat wykorzystuje terminale płatnicze także do wyświetlania reklam (tzw. usługa ADV). Teraz połączyła tę funkcję z koszykiem zakupowym, co pozwala na:

prezentowanie promocji w trakcie płatności,

w trakcie płatności, pokazywanie nowości produktowych ,

, lepszą komunikację z klientem.

Grafika: depositphotos