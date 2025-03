Takiej technologii w Polsce jeszcze nie było. Co potrafi?

Wczoraj (17.03) na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pokazano polską technologię, która ma zagwarantować pełną odporność na przechwycenie przesyłanych informacji. W ramach prezentacji pokazano połączenie między Ministerstwem Cyfryzacji a WAT wykorzystujące kwantową dystrybucję kluczy (QKD). Pokazało ono możliwości technologii zabezpieczającej łączność, a także jej potencjał zwiększający cyfrową niezależność od zewnętrznych, międzynarodowych, dostawców. System wykorzystał dwa zestawy QKD oraz węzeł zaufany w NASK, a połączenie zostało zabezpieczone protokołem IPSEC z szyfrowaniem AES-256.

Przeprowadzone połączenie to dowód na to, że Polska staje się liderem w rozwoju technologii kwantowych. Opracowanie i wdrożenie własnego systemu QKD umacnia nasze bezpieczeństwo narodowe i suwerenność cyfrową. Dzięki polskim rozwiązaniom jesteśmy w stanie nie tylko chronić kluczowe systemy teleinformatyczne, ale także rozwijać sektor gospodarki opartej na innowacjach

– mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pierwsze polskie połączenie kwantowe zaprezentowane. Kto skorzysta?

– mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Projekt Optokrypt to efekt współpracy Wojskowej Akademii Technicznej, firmy TELDAT oraz NASK. Inicjatywa nadzorowana jest dodatkowo przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, co stanowi odpowiedź na rosnące zagrożenia cybernetyczne, w tym ze strony komputerów kwantowych.

Jak przekazywali przedstawiciele obu ministerstw, Polska już teraz uczestniczy w europejskim projekcie EuroQCI, mającym na celu stworzenie infrastruktury kwantowej dla krajów Unii Europejskiej. Co ważne, nasz kraj ma dysponować największą w Europie siecią do kwantowej wymiany kluczy Pionier-Q. Obejmuje ona 1770 km światłowodów łączących główne miasta Polski. Technologia QKD otwiera nowe perspektywy nie tylko dla administracji publicznej, ale także dla sektora finansowego i obronnego. Może być również stosowana w przyszłościowych rozwiązaniach, takich jak kwantowa łączność satelitarna i ultra-bezpieczne usługi chmurowe, co stawia Polskę w czołówce krajów rozwijających technologie kwantowe.

