AI w KFC i PizzaHut. NVIDIA znalazła nowy rynek

Sztuczna inteligencja zatacza coraz szersze kręgi i trafia do kolejnych branż. Korzysta na tym głównie NVIDIA, która dostarcza chipy wykorzystywane do obliczeń związanych z AI. Teraz sztuczną inteligencję zamierzają wykorzystać również restauracje.

Podczas tegorocznej konferencji GTC (GPU Technology Conference) zorganizowanej przez NVIDIA zaprezentowano nie tylko ostatnie osiągnięcia techniczne, ale również plany wykorzystania AI w nowych branżach. Takie ambitne podejście ma między innymi koncern Yum! Brands Inc., który jest właścicielem takich marek jak Pizza Hut, Taco Bell czy KFC w Stanach Zjednoczonych. Sztuczna inteligencja ma tam być wykorzystywana w kilka różnych sposobów, a w każdej restauracji pojawią się komputery z chipami od NVIDIA.

Reklama

AI zatacza coraz szersze kręgi

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przestaje się już ograniczyć do branż bezpośrednio związanych z IT. To już nie tylko usługa Copilot, która pomoże w pracy biurowej czy ChatGPT, który pomoże stworzyć kod programiście czy zaplanować kampanię marketingową. AI doskonale sprawdza się między innymi w branży call center, a teraz trafi również do gastronomii. W restauracjach KFC, Pizza Hut i Taco Bell odbędzie się to w kilku etapach. W pierwszej kolejności ma zostać uruchomiony specjalny agent AI, który będzie przyjmował zamówienia od klientów składane przez ścieżkę drive-thru.

Źródło: Unsplash

To jednak tylko początek, bo sztuczna inteligencja ma także analizować np. długość kolejki samochodów i proponować klientom łatwiejsze do zrealizowana zamówienia aby przyśpieszyć obsługę. Według zapowiedzi powstaną również specjalne algorytmy, które mają pozwolić porównywać restauracje na poziomie całego kraju i być może wyłapać niuanse, które sprawiają, że jedne lokale zarabiają więcej niż inne. Szefowie Yum! Brands mają ambitne cele i okazuje się, że współpraca z NVIDIA jest dla nich kluczowa. Wygląda też na to, że agenci AI mogą wkrótce przyjmować również zamówienia w samym lokalu.

Wszystko to pozwoli zmniejszyć nieco obciążenie pracowników, a także być może lepiej zarządzać pracę osób, które przygotowują posiłki. Czy AI pozbawi kogoś pracy? Na to pytanie oczywiście nikt nie odpowiada wprost, ale taki scenariusz pewnie też jest możliwy.