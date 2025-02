Nie daj się zaskoczyć na stoku i koniecznie zainstaluj te aplikacje!

Najlepsze aplikacje dla narciarzy i snowboardzistów

Gdy nadchodzi sezon, a Ty wybierasz się na deskę lub narty, warto zadbać nie tylko o odpowiedni sprzęt, ale i o odpowiednie przygotowanie... swojego smartfona. Narciarze i snowboardziści też mają swoje aplikacje i na pewno warto przetestować je w terenie! I nie, nie mam tu na myśli robienia zdjęć na szczycie i playlist do szusowania. Chodzi o rozwiązania, które sprawdzą się podczas planowania tras, prognozowania pogody i śledzenia postępów. Przygotowaliśmy przegląd najlepszych narciarskich i snowboardowych aplikacji, które warto mieć ze sobą na stoku.

Reklama

Ski Tracks to klasyk, bez którego wielu narciarzy nie wyobraża sobie wyjazdu. Aplikacja śledzi Twoją prędkość, przebyte kilometry i wysokość, na jakiej jeździłeś. Po dniu na stoku możesz z dumą przeglądać swoje osiągnięcia, porównując wyniki z poprzednich dni. Nieraz możesz się zdziwić, jak szybko jeździłeś na niepozornej, niebieskiej trasie.

OpenSnow

Prognozy pogody to dla narciarzy sprawa kluczowa. Ile razy liczyłeś na puszysty biały śnieg, a skończyłeś na oblodzonym stoku? OpenSnow oferuje szczegółowe prognozy dla kurortów narciarskich na całym świecie, w tym informacje o warstwie śniegu, temperaturze i kierunku wiatru. Z takimi danymi unikniesz rozczarowań i lepiej zaplanujesz swój wyjazd.

Jeśli lubisz odkrywać nowe trasy i szukać przygód poza przygotowanymi szlakami, Whympr to coś, co może Cię zainteresować. Aplikacja oferuje szczegółowe mapy i informacje na temat górskich aktywności, w tym trasy narciarskie, zagrożenia lawinowe oraz rekomendacje od innych użytkowników. Możesz też śledzić prognozy pogody i planować swoje wycieczki z pełnym wsparciem danych topograficznych.

Slopes: Ski & Snowboard

Slopes to bardziej zaawansowana alternatywa dla Ski Tracks. Rejestruje podobne dane, ale dodatkowo oferuje funkcję live-tracking, dzięki czemu możesz śledzić swoich znajomych na stoku. Wyobraź sobie: jedziecie w grupie, ktoś zgubił się w lesie – otwierasz Slopes i od razu wiesz, gdzie znajdują się Twoi znajomi. Wygodne i przydatne.

Aplikacje resortów

Większość większych kurortów narciarskich posiada swoje własne aplikacje. Znajdziesz w nich mapy tras, informacje o czynnych wyciągach, a czasem nawet kamery na żywo ze stoku. Jeśli wybierasz się do konkretnego miejsca, sprawdź, czy oferuje ono taką aplikację – to duże ułatwienie.

MyFitnessPal

Może Cię to zdziwi, ale aplikacje do monitorowania diety i spalonych kalorii również przydają się na stoku. Cały dzień na świeżym powietrzu to ogromny wydatek energetyczny, a odpowiednie jedzenie pomoże Ci utrzymać formę przez kilka dni z rzędu. Z MyFitnessPal zaplanujesz, co zjeść, by uniknąć nagłego spadku energii w połowie dnia.

Google Maps (mapy offilne)

Choć nie jest to specjalistyczna aplikacja narciarska, mapy Google z pobranymi danymi offline mogą być zbawienne, zwłaszcza gdy zasięg w górach zawodzi. Dodaj do tego funkcję oznaczania ulubionych miejsc i planowanie tras – i masz uniwersalnego kompana każdej wyprawy. Mapy Google ma w smartfonie prawie każdy, więc będzie to również dobre rozwiązanie awaryjne, gdyby zawiodły specjalistyczne aplikacje dla narciarzy i snowboardzistów.

Reklama

Na koniec propozycja dla tych, którzy cenią sobie estetyczne doznania na stoku. PeakFinder pozwala zidentyfikować wszystkie szczyty wokół Ciebie za pomocą kamery smartfona. Idealne narzędzie, gdy chcesz zabłysnąć wiedzaą geograficzną podczas przerwy na szczycie.

Z tym zestawem aplikacji każdy wyjazd na narty czy snowboard może tylko zyskać. Bez względu na to, czy jesteś zapalonym freeriderem, czy niedzielnym narciarzem, te narzędzia pomogą Ci maksymalnie wykorzystać czas na stoku lub lepiej się przygotować. Pamiętaj tylko, że smartfon to nie wszystko – dbaj o swoje bezpieczeństwo i nie ryzykuj bez potrzeby.