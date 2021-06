Transport, spedycja i logistyka należą do najważniejszych gałęzi współczesnej gospodarki. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu polska branża TSL ma ogromny potencjał, który wykorzystuje wiele firm. W dobie pandemii, po chwilowym spowolnieniu w pierwszej połowie 2020 roku, firmy z branży TSL jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu.

Usługi transportowe nie tylko dla gigantów

Transport towarów, szczególnie na skalę międzynarodową, to złożone przedsięwzięcie. Wymaga znajomości prawa w poszczególnych krajach, zapewnienia bezpieczeństwa i zaawansowanych technologii informacyjnych. Tylko wówczas usługa zostanie zrealizowana terminowo i profesjonalnie. Takie przedsięwzięcie musi kosztować. Nic więc dziwnego, że z usług branży TSL korzystały przede wszystkim większe firmy, zdolne do pokrycia tych kosztów.

Powszechny dostęp do internetu zaciera jednak różnice i nierówności w wielu aspektach życia. Taki mechanizm działa również w przypadku usług transportowych. Duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa dostrzegły potencjał drzemiący w małych i średnich firmach, które również chcą wysyłać swoje towary do Polski oraz w różne części świata, lecz nie potrzebują całego tira czy wagonu. Ich zlecenia nie mają regularnego charakteru i często się zmieniają. Potrzebne są szybkie, jednorazowe wyceny, bez konieczności zawierania skomplikowanych kontraktów. Takie usługi stały się możliwe i rentowne właśnie dzięki cyfryzacji i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu, spedycji i logistyki.

Innowacyjne rozwiązania w branży TSL

Istnieje wiele obszarów do usprawnienia łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowych technologii. Proces cyfrowej transformacji w tej branży już trwa, a eksperci zastanawiają się nad zastosowaniem Big Data i uczenia maszynowego w logistyce. Gdzieś w dalekiej perspektywie mówi się o wprowadzeniu floty samojeżdżących środków transportu, co z pewnością stanowiłoby prawdziwą rewolucję w sektorze TSL. To daleka przyszłość. Jednak już wizja robotów czy dronów dostarczających paczki nie wydaje się wcale aż tak odległa. A kolejnym milowym krokiem na drodze cyfryzacji branży TSL może być upowszechnienie sieci 5G.

Obecnie dostawcy usług transportowych często wykorzystują nowe technologie do usprawnienia procesu obsługi klienta. Jednym z pierwszych rozwiązań w tym zakresie były internetowe giełdy transportowe. Pozwoliły one klientom i firmom spedycyjnym na szybkie znalezienie przewoźnika, a przewoźnikom na zredukowanie przejazdów realizowanych bez ładunku. Giełdy transportowe niewątpliwie przyspieszyły proces zawierania transakcji. Korzystanie z nich za każdym razem wymaga jednak kontaktu z kontrahentem i zawarcia umowy na usługę. Bywały też sytuacje, gdy towar powierzony nieznanemu przewoźnikowi z giełdy po prostu znikał. Nie jest to również rozwiązanie w pełni odpowiadające na potrzeby małych i średnich firm. Z myślą o nich powstały już usługi bardziej zautomatyzowane – takie jak funkcjonująca od 2019 roku platforma Connect4Land. Udostępnia ją firma DB Schenker, globalny integrator logistyczny i jeden z największych graczy w branży TSL.

Kliknij. Nadaj. Gotowe!

Innowacyjna Platforma Connect4Land jest przystosowana do specyfiki małych i średnich firm, które szukają usług transportowych na miarę swoich potrzeb. Umożliwia ona szybkie rezerwacje online lub przez intuicyjną w obsłudze aplikację mobilną. Zlecenie krajowej lub międzynarodowej wysyłki całopojazdowej lub paletowej nie wymaga kontaktu telefonicznego ani podpisywania umowy, co oszczędza czas przedsiębiorców. Dzięki temu zorganizowanie transportu za pośrednictwem międzynarodowej sieci logistycznej DB Schenker zajmuje zaledwie kilka minut.

Platforma zapewnia też natychmiastową informację o cenie i przewidywanym czasie dostawy – wystarczy wpisać w formularzu początek i koniec trasy. Umożliwia także śledzenie przesyłki online, podobnie jak ma to miejsce w przypadku powszechnie dostępnych konsumenckich usług kurierskich.

Stawiając na innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązania, DB Schenker od kilku lat rozwija swój system zleceń online. Oprócz Connect4Land firma udostępnia podobne technologie dla klientów zainteresowanych frachtem morskim (Connect4Ocean) oraz transportem lotniczym (Connect4Air). W czasach izolacji i obostrzeń związanych z pandemią narzędzia tego typu dodatkowo zyskały na znaczeniu. Ułatwiają firmom funkcjonowanie w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, umożliwiając zorganizowanie transportu wielkogabarytowych przesyłek w ciągu kilku minut, bez wychodzenia z domu. I zapewne jest to kierunek, w którym będzie podążała branża TSL.

