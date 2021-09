Nowe przepisy nic nie zmieniły? Piesi nadal giną na przejściach

Jesteśmy świeżo po zmianie przepisów stawiających na pierwszeństwo dla pieszych na pasach, tymczasem portal brd24.pl dotarł do policyjnych danych o wypadkach podsumowujących trzy miesiące od wprowadzenia nowych przepisów. Dane o wypadkach na przejściach dla pieszych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia dostarczyła serwisowi Komenda Główna Policji. "Pobraliśmy też liczbę ofiar śmiertelnych i rannych w tych miejscach w tym okresie. Zestawiliśmy ją z danymi za ten sam okres roku 2019 (rok 2020 r. ze względu na lockdown, zmniejszoną mobilność itd. nie jest dobrym punktem odniesienia)" - czytamy w artykule. Niby tak, niby nie - mówimy bowiem o okresie czerwiec-sierpień 2020 i choć faktycznie w tamtym czasie więcej osób niż teraz pracowało zdalnie, to jednak był to relatywnie "normalny" czas, zupełnie inny od wcześniejszych okresów z lockdownami. Niektórzy powiedzą wręcz, że w tych miesiącach ludzie wręcz więcej wychodzili z domów by odbić sobie czas spędzony w czterech ścianach.

Jak nowe przepisy wpłynęły na życie pieszych?

Na stornie brd24.pl możemy przeczytać, że:

na przejściach dla pieszych straciło życie o ponad 30% mniej osób

liczba wypadków na przejściach dla pieszych zmniejszyła się o 20%

o blisko 20% zmniejszyła się liczba osób rannych w wypadkach na przejściach dla pieszych.

Od czerwca do sierpnia w wypadkach na przejściach dla pieszych śmierć poniosło 28 osób, w tym samym okresie w 2019 roku było to 41 osób. W pandemicznym 2020 roku 25 osób.

Od czerwca do sierpnia na przejściach dla pieszych zostało rannych 416 osób. W tym samym okresie 2019 roku 508 pieszych, w pandemicznym 2020 roku 433 pieszych.

Od czerwca do sierpnia doszło do 421 wypadków na przejściach dla pieszych. W tym samym okresie w 2019 roku miały miejsce 524 wypadki, w pandemicznym 2020 roku 435 wypadków.

Jak czytamy w serwisie brd24.pl, największe zmiany widać w danych dotyczących przejść dla pieszych w obszarach zabudowanych, co ma też związek z ujednoliceniem dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

"w okresie czerwiec-sierpień 2019 r. na przejściach w obszarach zabudowanych doszło do 514 wypadków. W pandemicznym roku 2020 – 422. Natomiast w tym roku liczba wypadków na przejściach dla pieszych w obszarach zabudowanych spadła do 406. To ponad sto mniej niż w roku 2019. Ginęło też odpowiednio mniej pieszych. W 2019 r. w tym okresie – 37, w 2020 r. – 23, w tym roku – 24."

"w obszarze niezabudowanym redukcja nie była już widoczna. W okresie czerwiec-sierpień 2019 r. na przejściach poza obszarem zabudowanym doszło do 10 wypadków. W roku 2020 – 13, a w tym roku aż do 14. W 2019 r. na przejściach poza obszarem zabudowanym w tym okresie w wypadkach zginęły 4 osoby, w 2020 r. – 2, a w tym roku znów 4."

Z własnych obserwacji w Warszawie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że na pasach jest jakby trochę bezpieczniej. Kierowcy częściej zatrzymują się przed przejściem i przepuszczają osoby na "zebrze". Nie jest jeszcze niestety idealnie i zdarzało mi się kilka razy stać na przejściu dłużej - szczególnie w porannych godzinach. Mam jednak nadzieję, że z każdym kolejnym kwartałem sytuacja będzie się polepszać. A jakie są Wasze obserwacje?

źródło