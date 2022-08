VOXBOX: kompleksowy program do projektowania wnętrz dostępny bezpłatnie w przeglądarce

Wizualizacja wykonana w VOXBOX

Sam zaprojektuj wymarzone wnętrze. Teraz wystarczy darmowa aplikacja w przeglądarce internetowej!

Obsługa narzędzi takich jak VOXBOX jest na tyle prosta, że poradzą sobie z nimi wszyscy internauci. Dzięki wykorzystanym w nim rozwiązaniom oraz ustawieniom daje możliwość projektowania w sposób, jaki wcześniej był poza naszym zasięgiem.

Program do aranżacji wnętrz VOXBOX

Ulubioną częścią większości graczy w The Sims było zawsze budowanie i urządzanie własnego "M". I jeżeli miałbym do czegoś porównać korzystanie z programu do aranżacji wnętrz VOXBOX, to byłoby właśnie urządzanie domu w tej uwielbianej serii gier. Z tą jednak różnicą, że tutaj mamy znacznie więcej opcji dostosowania. Twórcy zadbali bowiem o to, byśmy mogli odtworzyć nasze wnętrza z dokładnością co do centymetra. I to nawet w przypadku tych o najbardziej nietypowym układzie. Autorzy platformy pomyśleli o wszelkich konfiguracjach, dlatego całą przygodę z kreatorem rozpoczynamy od odwzorowania przestrzeni, którą chcemy zaaranżować. Możemy tam uwzględnić te mniej typowe elementy, jak ścianki działowe w większych pomieszczeniach czy nawet spadziste dachy. Po stworzeniu podstawowej makiety naszego wnętrza przechodzimy do jego urządzania.

Twórcy VOXBOX oddali w nasze ręce niezwykle potężne narzędzie, pozwalające spersonalizować i urządzić wnętrze niezależnie od gustu. Do dyspozycji otrzymujemy nie tylko bogaty katalog podstawowego wykończenia (podłogi, ściany, drzwi, listwy), a także ogromną bazę mebli i dodatków. Możemy je w prosty sposób zwizualizować w naszych cyfrowych wnętrzach. I co najlepsze - wszystkie są do nabycia bezpośrednio w salonach VOX, a także online. Program VOXBOX na bieżąco zliczy koszt wybranych przez nas produktów i umożliwi ich zamówienie.

Nakładanie kolejnych warstw - z meblami, kwiatami czy symboli zastępczych (np. telewizorów o odpowiedniej przekątnej ekranu) jest banalnie proste. A systemy wyrównywania ich ze ścianą czy precyzyjnego ustawiania co do centymetra, pomogą tworzyć kompleksowe rozwiązania. I to takie, które obejrzymy z każdej strony. Możemy je dowolnie obracać w widoku dwu- lub trójwymiarowym, a także wybrać się na wirtualny spacer po zaprojektowanych przez nas wnętrzach.

Źródło: Unsplash

Mieszkanie dziś i mieszkanie przyszłości

Szeroka gama opcji aranżacyjnych dostępnych na platformie VOXBOX daje nam ogrom możliwości związanych z konfiguracją mieszkania dziś, a także mieszkania przyszłości. Specjaliści twierdzą, że sposób w jaki mieszkamy obecnie i w jaki będziemy mieszkać za kilkadziesiąt lat ulegnie transformacji. Snute są wizje związane z modułowością naszych domów i mieszkań, co pozwoli je konfigurować w zależności od potrzeb „tu i teraz” — pomniejszać i powiększać, skalować w dużo większym spektrum niż ma to miejsce aktualnie. A dzięki tworzeniu wielu projektów, które możemy zapisywać, wczytywać i edytować — w VOXBOX możemy stworzyć scenariusze na kilka okazji i korzystając z wirtualnego spaceru w salonie VOX sprawdzić, który odpowiada nam najbardziej.

Źródło: Unsplash

Ostatnie lata okazały się dla wielu z nas rewolucyjne pod kątem ogólnego myślenia o mieszkaniu jako przestrzeni do życia. Wielotygodniowe zamknięcie podczas lockdownu sprawiło, że zaczęliśmy inaczej patrzeć na miejsca dookoła nas - nie są one już tylko sypialnią czy miejscem odpoczynku po pracy. Do tego dochodzą aspekty takie jak zmiany klimatyczne, które również odciskają piętno w naszych domach. Nauczyliśmy się spędzać w nich więcej czasu i dostosowywać wnętrza do naszych potrzeb. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnych technologii inwestujemy w elementy smart home, które pozwolą nam zaoszczędzić energię i sprawić, że życie stanie się wygodniejsze. Dzięki stałemu dostępowi do informacji na temat jakości powietrza wiemy, że nie zawsze jest ona prawidłowa. Stąd też w trosce o nasze zdrowie, we wnętrzach pojawiły się oczyszczacze powietrza. Wysokie temperatury latem skłoniły wielu z nas do zakupu klimatyzatorów. A mieszkania przyszłości będą przynosiły kolejne zmiany w naszych potrzebach oraz nawykach — co do tego chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.

Wirtualny spacer z VOXBOX

Wirtualne spacery pozwalają na jeszcze lepsze zwizualizowanie zaprojektowanej przez nas przestrzeni. Ale jeżeli chcielibyście wstąpić do waszej kreacji — możecie to zrobić w wybranych salonach VOX. Tam czekają na was zestawy gogli VR, za pośrednictwem których będziecie mogli udać się na wirtualny spacer po stworzonych przez Was wnętrzach i upewnić się, że wszystko wygląda jak należy. To także doskonały sposób na sprawdzenie projektów dla wszystkich bez wyobraźni przestrzennej — tym bardziej, że autorzy programu oddają w nasze ręce możliwość wizualizacji mebli nie tylko w podstawowej formie, ale także rozłożonej. Te są na wagę złota szczególnie w ograniczonych wielkością przestrzeniach.

A skoro jesteśmy już przy salonach firmowych, to należy także mieć na uwadze, że poza samodzielnym projektowaniem wnętrza w domowym zaciszu, możemy też zasiąść do narzędzia z profesjonalistami. W salonach VOX czekają na nas doradcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą, doradzą i zaproponują praktyczne i estetyczne rozwiązania, które nie zrujnują naszego domowego budżetu. Pełna lista salonów dostępna jest na oficjalnej stronie VOXBOX.

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu projektu w programie do aranżacji wnętrz VOXBOX? Umów się z doradcą w salonie VOX. Na miejscu dopracujesz istniejący projekt lub stworzysz nowy od podstaw. Dzięki okularom VR odbędziesz też wirtualny spacer po zaprojektowanym wnętrzu i upewnisz się, czy w pełni odpowiada Twoim potrzebom.

Oszczędność na każdym kroku. Czasu, materiałów, a przede wszystkim - pieniędzy

Przy stale rosnących kosztach, wszyscy szukamy oszczędności. Platforma VOXBOX jest całkowicie darmowa, kosztorys wybieranych przez nas elementów jest aktualizowany z każdą wprowadzaną przez nas zmianą, a ponadto możemy też liczyć na pomoc doradców w salonach VOX. Na tym jednak nie koniec. Tworząc autorskie designy dodajemy produkty z katalogu VOX — i natychmiast widzimy kosztorys związany z wybranymi przez nas materiałami i dodatkami. Dzięki dokładnemu określeniu metrażu i zaawansowanym algorytmom, możemy być pewni, że nie kupimy trzech paczek paneli podłogowych za dużo. Docenią to wszyscy miłośnicy remontów i przemeblowań, którzy nadrabiali kilometrów, by dokupić materiałów albo oddać te nadprogramowe, co przez lata było wpisane w klimat remontów.

Rozwiązanie dla każdego. Jego asem w rękawie jest prostota!

Nowoczesne technologie przynoszą usprawnienia w różnych aspektach życia. Program VOXBOX jest tego idealnym przykładem. Coś, co kiedyś było dostępne wyłącznie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, teraz jest na wyciągnięcie ręki każdego z dostępem do komputera z przeglądarką internetową i sieci. Nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, zaś obsługa narzędzia jest dziecinnie prosta. Dodatkowo posiada ono cały szereg opcji pozwalających nam zaprojektować wymarzone wnętrze, a ponadto natychmiast wygeneruje kosztorys zawierający wykorzystane meble, dodatkami i materiały wykończeniowe. Doskonałe w swojej przystępności i prostocie, dla każdego, za darmo. App VOXBOX dostępna jest na wyciągnięcie ręki, w przeglądarce internetowej. Jeżeli chcielibyście lepiej poznać salony VOX czy sprawdzić ich lokalizacje - zajrzyjcie tutaj.





Wpis powstał przy współpracy VOX