Jaki system audio do domu/mieszkania? Podpowiadamy co wybrać

Jeżeli chodzi o systemy domowej rozrywki, znakomitą większość dyskusji w internecie pochłania temat telewizorów. I nie ma co się temu dziwić – po pierwsze sfera wideo jest oczywiście istotna, a po drugie – łatwo ją porównać, ponieważ każdy chce mieć telewizor z dobrymi kolorami, dobrymi kątami widzenia, odpowiednią jasnością, odświeżaniem i czasem reakcji. Jeżeli natomiast chodzi o audio, które jest przecież tak samo ważne, tutaj ze względu na mnogość dostępnych rozwiązań, dyskusji jest dużo mniej, a wielu osobom łatwo jest się zgubić w tym, jakiego sprzętu naprawdę potrzebują. Dlatego też przed wyjściem na zakupy warto zobaczyć, jakie rodzaje i typy sprzętów są obecnie dostępne na rynku. Z czego możemy więc wybierać?

Dla wygody – soundbary

Soundbar to dziś rozwiązanie audio stosowane przez wiele gospodarstw domowych na całym świecie. Łączy on w sobie wiele cech. Przede wszystkim – jest bardzo elegancki (dzięki integracji głośników ze wzmacniaczem liczba koniecznych do podłączenia kabli jest naprawdę minimalna), mieści się idealnie pod telewizorem i zapewnia jakość dźwięku która będzie wystarczająca dla znakomitej większości słuchaczy. Ponadto, soundbary są tworzone z myślą o oglądaniu filmów, co przejawia się w dwóch kwestiach. Po pierwsze, ich konstrukcja i oprogramowanie są tak zaprojektowane, by zapewniać jak najlepsze wrażenia z oglądanych materiału, szczególnie jeżeli chodzi o sferę dialogów i efektów dźwiękowych.

Jednocześnie, soundbary od razu po wyjęciu z pudełka są też kompatybilne z wieloma technologiami audio stosowanym w filmach i serialach, jak na przykład Dolby Surround, czyli technologią wirtualizacji dźwięku przestrzennego. Oprócz tego, w kwestii wygody należy zaznaczyć, że współczesne urządzenia oferują chyba najwygodniejszy sposób łączenia się z nimi. Soundbar obsłuży bowiem najczęściej wejście HDMI, liniowe złącze audio, będzie można połączyć się z nim przez bluetooth, a także – spokojnie obsłuży domowe Wi-Fi, a więc i takie połączenia jak Spotify Connect czy Apple Airplay.

Soundbar jest więc idealny dla osób które szukają dobrego dźwięku w przystępnej cenie, chcą by urządzenie estetycznie prezentowało się pod telewizorem i raczej będą używać go do oglądania filmów i okazjonalnego słuchania muzyki.

Dla podróżnych – przenośny głośnik bluetooth

Jeżeli się gdzieś wybieramy, nie możemy zapomnieć o zabraniu swojej muzyki ze sobą. Czy mówimy tu o hotelowym pokoju, czy o wypadzie pod namiot – zawsze lepiej jest, gdy nasza muzyka jest z nami wszędzie. Na szczęście od lat już na rynku możemy zobaczyć różnej maści głośniki przenośne, które oferują szereg ciekawych i przydatnych funkcji.

Wybierając głośniki przenośne warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Oczywiście priorytetem powinna być dla nas jakość dźwięku i pod tym kątem warto wybrać najlepiej grające urządzenie. Jednak w tym wypadku dźwięk to nie wszystko. Liczy się tu jeszcze chociażby pojemność baterii (aby długo działał bez potrzeby ładowania), wodoodporność (ponieważ wiadomo, że w czasie podróży różne rzeczy mogą taki głośnik spotkać) oraz dodatkowe funkcje, jak chociażby możliwość sparowania ze sobą dwóch egzemplarzy i utworzenia w ten sposób sceny stereo. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie modele wybrać, warto przejrzeć ranking głośników bluetooth .

Dla wymagających – wieża audio

Wieże audio to klasa produktów posiadająca najdłuższą i najbogatszą historię ze wszystkich omawianych dziś urządzeń. Składa się ona z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest wzmacniacz, który jest odpowiedzialny za przetworzenie sygnału oraz kolumn, w dużej mierze kształtujących brzmienie całego zestawu. Jeżeli będziemy szukać wieży, zauważymy, że oba elementy sprzedawane są najczęściej w zestawach. Wszystko dlatego, że brzmienie wzmacniacza i głośników powinno się uzupełniać by osiągnąć dobry, finalny dźwięk, dlatego producenci bardzo często kalibrują swoje produkty w taki sposób, by dobrze działały w ramach takiego właśnie zestawu.

Dlaczego więc warto postawić właśnie na wieżę stereo? Pierwszym argumentem będzie tu świetna jakość dźwięku, zarówno jeżeli mówimy o systemie podłączonym do telewizora, jak i o narzędziu do słuchania muzyki. Poza tym, wieże mają możliwość odtwarzania różnych nośników – płyt CD, kaset, a niektóre nawet winyli. Dzięki temu oferowana przez nie jakość brzmienia ma szansę dodatkowo wzrosnąć.

Wieże są też idealnym narzędziem dla osób, które lubią eksperymentować z audio i chcą sprawdzać, jaka konfiguracja jest dla nich idealna. Przy wyborze odpowiedniego modelu najczęściej zaczniemy od konfiguracji 2.0, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do niego subwoofer i zmienić to na 2.1, bądź stworzyć na podstawie posiadanego sprzętu pełny zestaw kina domowego 5.1. Finalnie, wieże audio najczęściej charakteryzują się dużą mocą, więc jeżeli zależy nam na tym, by nagłośnić spore pomieszczenie w taki sposób, by dźwięk był wyraźny w każdym jego miejscu, jest to właśnie produkt dla nas.

Tutaj trzeba też zaznaczyć, że dzisiejsze wzmacniacze bardzo często posiadają podobne funkcje sieciowe co soundbary, więc nie ma problemów chociażby ze streamowaniem muzyki z internetu czy też przesyłanie dźwięku przez bluetooth. Wiele z nich posiada także specjalną funkcję, dzięki której można za ich pomocą stworzyć system multiroom, w którym wiele sprzętów (najczęściej tego samego producenta) odtwarza jednocześnie ten sam dźwięk.

Dla mniejszych powierzchni – mini wieża

Oczywiście, nie każdy ma w domu tyle miejsca, by postawić pełnoprawną wieżę z dużymi kolumnami podłogowymi. Czy to znaczy, że takie osoby muszą zrezygnować z jakości dźwięku i chociażby możliwości słuchania ulubionych płyt? Jak się okazuje – wcale nie. Istnieje bowiem pewna kategoria produktów, które w takich zastosowaniach sprawdzą się idealnie. Chodzi oczywiście o mini wieże . Producenci łączą w nich kompaktowe wymiary wzmacniacza z bardzo dobrą jakością dźwięku.

Jako, że docelowym miejscem dla takich systemów jest biurko albo szafka, nie oferują one w zestawie dużych kolumn podłogowych, ale najczęściej mniejsze (choć wciąż świetnie grające) monitory. Kolejną kwestią jest łączność – tutaj raczej nie podłączymy zestawu 5.1, a często wzmacniacze są bardziej nasawione na funkcje sieciowe i nie posiadają np. wbudowanego czytnika płyt CD.

To pozwala zachować im kompaktową formę i zapewnić przy tym świetne brzmienie. Jednocześnie, takie urządzenia również mocno stawiają na wygląd, prezentując minimalistyczną i bardzo elegancką formę. Nie dziwi więc fakt, że dziś kompaktowe wzmacniacze są jedną z najczęściej wybieranych opcji.

