Nowe odcinki hitu HBO i wielka kinowa premiera. Nowości, które warto obejrzeć

Nosferatu

Gotycki horror, który opowiada historię obsesyjnej miłości wampira do młodej kobiety i mrocznych konsekwencji, jakie za sobą pociąga. Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznych Niemczech, gdzie młody agent nieruchomości, Hutter, udaje się w podróż do Transylwanii, aby sfinalizować sprzedaż domu z tajemniczym hrabią Orlokiem. Hutter szybko zdaje sobie sprawę, że jego klient jest wampirem, ale jest już uwięziony w jego zamku. Tymczasem żona Huttera, Ellen, zaczyna odczuwać niepokój i przeczuwa, że jej mężowi grozi niebezpieczeństwo. W roli głównej występuje Bill Skarsgård jako przerażający hrabia Orlok.

Reklama

W kinach od 21 lutego

Biały Lotos 3. sezon

Podobnie jak w poprzednich sezonach, akcja rozgrywa się w luksusowym hotelu sieci Biały Lotos, tym razem położonym gdzieś pośród egzotycznych wysp i tętniących życiem miast Tajlandii. W nowym sezonie poznajemy kolejną grupę zamożnych gości, którzy przybywają do hotelu w poszukiwaniu relaksu, przygód i ucieczki od codzienności. Szybko okazuje się jednak, że rajskie otoczenie skrywa mroczne sekrety i napięcia. Wakacje bohaterów zaczynają przybierać nieoczekiwany obrót, a ich wzajemne relacje, pełne zazdrości, kłamstw i skrywanych żądz, prowadzą do serii intryg i konfliktów. Podobnie jak w poprzednich sezonach, "Biały Lotos" skupia się na relacjach międzyludzkich, eksponując problemy klasowe, rasowe i kulturowe.

Na Max od 17 lutego

Dzień Zero

Miniserial, który wciąga widzów w wir wydarzeń po katastrofalnym cyberataku, paraliżującym Stany Zjednoczone. W obliczu chaosu i niepewności, były prezydent USA, George Mullen, zostaje wezwany do przewodniczenia specjalnej komisji, której zadaniem jest zbadanie przyczyn ataku i odnalezienie sprawców. Mullen, człowiek o nieskazitelnej reputacji i ogromnym doświadczeniu politycznym, musi stawić czoła nie tylko skomplikowanemu śledztwu, ale także własnym demonom przeszłości. Wraz z zespołem ekspertów i agentów FBI, zagłębia się w świat cyberprzestępczości, odkrywając sieć intryg, korupcji i zdrad, sięgających najwyższych szczebli władzy.

Na Netflix od 20 lutego

Reacher 3. sezon

Tym razem Reacher trafia do Wirginii, gdzie wplątuje się w skomplikowaną intrygę z udziałem handlarzy narkotyków, skorumpowanych polityków i tajemniczych agentów. Na swojej drodze spotyka Frances Neagley (Maria Sten), byłą koleżankę z wojska, która pomaga mu w rozwikłaniu zagadki. Wspólnie muszą stawić czoła niebezpiecznym przeciwnikom, w tym Zachary'emu Beckowi (Anthony Michael Hall), bezlitosnemu biznesmenowi, który wykorzystuje swoją firmę jako przykrywkę dla nielegalnych działań.

Na Prime Video od 20 lutego

Reklama

Tysiąc ciosów

Serial osadzony w mrocznym i brutalnym świecie londyńskiego półświatka lat 80. XIX wieku. Opowiada historię Hezekiaha i Abrahama, dwóch jamajskich imigrantów, którzy przybywają do Londynu w poszukiwaniu lepszego życia. Szybko jednak przekonują się, że rzeczywistość jest o wiele bardziej surowa, niż im się wydawało. Hezekiah i Abraham zostają wciągnięci w brutalny świat nielegalnych walk bokserskich, kontrolowany przez bezwzględne gangi. Aby przetrwać i zapewnić sobie byt, muszą nauczyć się walczyć nie tylko na ringu, ale także poza nim.

Na Disney+ od 21 lutego

Reklama

Niepokonani

Pierwszy serial animowany od Pixara stworzony specjalnie dla platformy Disney+. To historia szkolnej drużyny softballowej, ukazuja tydzień poprzedzający ich najważniejszy mecz sezonu. Co wyróżnia "Niepokonanych" to nowatorskie podejście do narracji. Każdy odcinek opowiada tę samą historię z perspektywy innego bohatera, dając nam wgląd w myśli i uczucia zarówno młodych zawodników, jak i ich rodziców, a nawet sędziego! Dzięki temu poznajemy różne punkty widzenia i odkrywamy, jak jedno wydarzenie może być różnie interpretowane i przeżywane.

Na Disney+ od 19 lutego

Spod powierzchni 2. sezon

W nowym sezonie Sophie (w tej roli Gugu Mbatha-Raw) nie daje za wygraną w poszukiwaniu prawdy o sobie i swojej przeszłości. Tym razem akcja przenosi się z San Francisco do Londynu, gdzie Sophie próbuje rozwikłać kolejne tajemnice i odkryć sekrety skrywane przez lata. Po traumatycznym wypadku, który pozbawił ją pamięci, bohaterka czuje, że jej życie jest pełne niedopowiedzeń i kłamstw. W poszukiwaniu odpowiedzi Sophie zanurza się w świat brytyjskiej elity, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje.

Na Apple TV+ od 21 lutego

Star Trek: Sekcja 31

Film osadzony w uniwersum "Star Treka", który skupia się na mroczniejszej stronie Federacji, eksplorując tajną organizację o tej samej nazwie. Opowiada historię byłej cesarzowej Philippy Georgiou, która po wydarzeniach z serialu "Star Trek: Discovery" dołącza do Sekcji 31. Ta tajemnicza organizacja działa w cieniu, posuwając się do moralnie wątpliwych metod, by chronić Federację. Georgiou, znana ze swojej bezwzględności i pragmatyzmu, idealnie pasuje do Sekcji 31. Jednak jej lojalność i przekonania zostają wystawione na próbę, gdy odkrywa mroczne sekrety i intrygi wewnątrz organizacji. Musi zmierzyć się z własną przeszłością i podjąć decyzje, które mogą mieć ogromny wpływ na losy Federacji.

Reklama

Na SkyShowtime od 21 lutego

