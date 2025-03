Nowe MacBooki Pro tuż za rogiem. Zawiodą wszystkich czekających na wielkie zmiany

Wielu użytkowników komputerów Apple z zapatym tchem zawsze wypatruje redesignu komputerów giganta. MacBook Pro ostatni raz odświeżony został przy okazji premiery modeli M1 Pro, kiedy to wprowadzono na rynek 14- i 16-calowe modele z Notchem. Stąd też wielu już teraz wypatruje za rogiem kolejnych zmian w wyglądzie, ale... te najwyraźniej mają nie pojawić się wcześniej, niż w przyszłym roku. Modele zaplanowane na 2025 otrzymają jedynie najnowsze układy Apple Silicon M5 - ale nie będą za nimi szły żadne istotne zmiany w wyglądzie czy całej konstrukcji urządzenia.

Lepsze, nowsze, szybsze. Ale poza tym: bez zmian

Firma Apple po raz kolejny stosuje podejście określane jako „chip-and-ship”. Takowe oznacza, że jedyną istotną zmianą w najnowszych modelach będzie zastosowanie nowego, szybszego, układu oraz ewentualnie odświeżenie palety kolorystycznej. Inne aspekty sprzętowe pozostaną bez zmian. Z tymi kolorami jednak, jak wiadomo, Apple w modelach Pro również specjalnie nie szaleje, dlatego tutaj również nie spodziewałbym się jakiś rewolucji.

Według informacji podanych przez Marka Gurmana na łamach Bloomberga, aktualizacja MacBooka Pro nastąpi mniej więcej w tym samym okresie, w którym Apple zaprezentowało model z procesorem M4 w 2024 roku oraz wersję z M3 w 2023 roku. Pod względem designu nowy laptop będzie praktycznie identyczny z wersjami wyposażonymi w układy M3 i M4.

Apple planuje również wprowadzenie aktualizacji MacBooka Air z układem M5 jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią. Podobna aktualizacja czeka iPada Pro, a już teraz trwają prace nad iPadem Pro z chipem M6, którego premiera ma nastąpić w 2026 roku. Dodatkowo, Apple przygotowuje dwunastą generację standardowego iPada z jeszcze szybszym procesorem. Odświeżanie i przyspieszanie urządzeń trwa w najlepsze.

Ważne pytanie: co z modemem?

Gurman nie wspomina jednak ani słowem, czy Apple zdecyduje się na dodanie wbudowanego modemu w najnowszych MacBookach Pro. Gdyby taka opcja została wdrożona, użytkownicy mogliby korzystać z internetu nawet w miejscach bez dostępnych sieci Wi-Fi bez konieczności robienia hot-spotów ze smartfonów. Ponadto mogłoby to działać w drugą stronę i to właśnie komputer mógłby pełnić rolę hotspotu dla innych urządzeń. To pytanie pojawiło się w ramach opracowania autorskiego modemu, który zasila najnowszego iPhone'a 16e.

Redesign MacBooków Pro planowany na przyszły rok

Apple zwykle dokonuje poważnych zmian w designie swoich produktów przy okazji wprowadzania przełomowych technologii. Od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje na temat zastosowania ekranów OLED w MacBookach Pro. Istnieje jednak duża szansa, że doczekamy się jej w 2026 roku, gdy MacBook Pro będzie obchodził swoje 20-lecie.

Potencjalny redesign MacBooka Pro miałby obejmować także:

Nowy, cieńszy, design: dzięki technologii OLED urządzenie będzie mogło mieć jeszcze smuklejszą konstrukcję.

Wbudowany modem komórkowy: Apple może w końcu zdecydować się na dodanie obsługi łączności 5G do swoich laptopów.

Odświeżony wygląd: spodziewane są zmiany w estetyce MacBooka, ale szczegóły na ten temat pozostają nieznane.

Nie wiadomo jeszcze, czy Apple zdecyduje się na zastosowanie dotykowego ekranu, o którym wcześniej spekulował Gurman. Możliwe, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej nowości w serii MacBook Pro.