Do oferty Western Digital i SanDisk już wkrótce trafią zupełnie nowe pamięci, adresowane przede wszystkim do kreatywnych twórców. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość dostępu do danych oraz trwałość zapisu.

Praca kreatywnego twórcy wiąże się z zapisem wielu gigabajtów danych każdego dnia. Niezależnie od tego, czy mowa o nagrywaniu filmów, robieniu zdjęć czy pracy nad jakimkolwiek innym materiałem, szybka i bezawaryjna pamięć to podstawa. Podczas targów NAB Show 2024 w Las Vegas zaprezentowano rozwiązania, które właśnie w tych zadaniach z pewnością okażą się pomocne. Oto nowe nośniki pamięci z oferty Western Digital. Co warto o nich wiedzieć?

SanDisk ThermAdapt – temperatura zawsze pod kontrolą

Wśród najważniejszych nowości od Western Digital znajdziemy karty pamięci SanDisk SD i microSD Express. Zostały one wyposażone w technologię SanDisk ThermAdapt, której warto przyjrzeć się bliżej. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej obudowie karty i adaptacyjnemu kontrolerowi termicznemu nośniki zawsze pracują w bezpiecznym zakresie temperatur. Oto karty, które już wkrótce trafią do oferty sprzedawców na całym świecie:

SanDisk SD Express (128 GB/256 GB)

SanDisk microSD Express (128 GB/256 GB)

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I (2 TB)

SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I (2 TB)

Najbardziej pojemna z nowych kart z logo SanDisk, czyli model SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I o pojemności 4 TB, pojawi się w sprzedaży w 2025 roku.

SanDisk Professional – najwięcej pamięci dla profesjonalistów

Oprócz kart pamięci, do oferty SanDisk trafią również nowe rozwiązania dedykowane komputerom stacjonarnym. To sprzęt, który w maksymalnej konfiguracji może zaoferować nawet do 192 TB pamięci na dane. Ten wariant to jednak rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Z pewnością największą popularnością będą cieszyć się rozwiązania o pojemności 24 TB, dostępne w popularnych sklepach oraz na stronie internetowej Western Digital. Oto lista nowości w portfolio SanDisk Professional:

G-DRIVE (24 TB)

G-DRIVE PROJECT (24 TB)

G-RAID MIRROR (48 TB)

G-RAID SHUTTLE 4 (96 TB)

G-RAID SHUTTLE 8 (192 TB)

Ultrastar – rozwiązania dla najbardziej wymagających

Obok kart pamięci i rozwiązań do przechowywania danych zaprezentowano całe platformy do przechowywania i przesyłania danych. Platforma Western Digital Ultrastar Transporter oferuje do 368 TB szybkich nośników SSD NVMe i dwuportową łączność 200 Gb/E.

W ofercie Western Digtal pojawiła się także platforma JBOD Western Digital Ultrastar Data102. Służy do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji dostępnej online i rozwiązań typu near-line. Zapewnia nawet do 2,65 PB miejsca na dane przedsiębiorstwa.

Źródło: informacja prasowa