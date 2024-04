Już za kilka dni Apple oficjalnie zaprezentuje nowe tablety. Jeżeli wierzyć dotychczasowym przeciekom, to na prezentacji spodziewać się możemy nie tylko nowych iPadów Pro, ale także odświeżonej linii iPadów Air. Te pierwszy raz w historii miałyby zaoferować także większy wariant.

Największą i najbardziej wypatrywaną przez użytkowników zmianą jest jednak bez wątpienia nowy typ ekranu w iPadach Pro. Te bowiem miałyby porzucić dotychczasowe IPS LCD (w 11") i mini-LED (w 12,9") na rzecz... paneli OLED. I jak wynika z najnowszych informacji, te mają być z najwyższej półki. Niestety jednak: trzeba będzie za nie dodatkowo zapłacić.

Panele OLED w iPad Pro wpłyną na cenę urządzenia. Będzie najdroższe w historii

Jak wynika z nieoficjalnych informacji pochodzących od firmy specjalizującej się w analizie rynku wyświetlaczy, iPady Pro doczekają się najlepszych paneli OLED dostępnych na rynku. Mają one pozwolić na stworzenie niezwykle cienkich urządzeń, które zaoferują nie tylko bardzo dużą jasność, ale przede wszystkim pozwolą wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Niestety, mówi się również, że ma to się również wiązać z wyższą niż dotychczas ceną. A już obecnie za tablety z linii Pro u Apple trzeba płacić małą fortunę. Kiedy dodamy do tego jeszcze zestaw akcesoriów (czy klawiaturę, czy rysik Apple Pencil) robi się z tego na tyle okrągła sumka że... dla wielu to wydatek naprawdę trudny do usprawiedliwienia.

Na tę chwilę to jednak wciąż tylko plotki, ale uroczysta premiera już oficjalnie zapowiedziana. Na informacje od Apple nie będziemy więc musieli specjalnie długo czekać — to już tylko kilka dni!