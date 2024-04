Awaria, czy atak hakerski? Dziwne zachowanie urządzeń Apple

Usługi Apple uchodzą za najbardziej bezpieczne i bezproblemowe, ale nie oznacza to, że nie są podatne na usterki. Dzisiejszego poranka doszło do poważnej awarii Apple ID, a użytkownicy donoszą, że ich konta i urządzenia wręcz wariowały.

Posiadacze sprzętów z nadgryzionym jabłkiem zalali dziś internet narzekaniami na stan usług Apple. Chodzi dokładnie o duży problem z poprawnym działaniem Apple ID, czyli najważniejszego konta Apple, niezbędnego do korzystania z usług takich jak FaceTime, iCloud czy iMessage. Skargi pochodzą głównie od internautów zza oceanu, choć nie wykluczone, że problemy dotknęły także użytkowników z innych części świata.

O jakich problemach mowa? Cóż, jest ich dość sporo, a wszystkie powiązane z Apple ID. Część osób donosi, że nie mogą korzystać z zasobów wirtualnego dysku iCloud, inni zaś, że ich połączenia na FaceTime zostały natychmiastowo przerwane bez możliwości wznowienia – to jednak najmniejsze bolączki.

Najwięcej wpisów na X i Threads dotyczy automatycznego odpinania wszystkich urządzeń od konta Apple ID, do który zostały przypisane. MacBooki, iPhone’y i iPady w niektórych przypadkach jednocześnie wysyłały powiadomienia o wylogowaniu i prosiły o ponowną weryfikację konta.

„Coś musiało się stać z Apple ID, ponieważ właśnie otrzymałem ostrzeżenie „zmień hasło teraz”, musiałem to zrobić i ponownie zalogować się na wszystkich moich urządzeniach. Dzięki Bogu za 2FA!”

Część użytkowników napotkała jeszcze gorsze problemy. Hasła po ponownym wpisaniu były odczytywane jako niepoprawne, a w skrajnych przypadkach dochodziło nawet do zablokowania konta.

Na ten moment nie wiadomo, czy awaria została spowodowana wewnętrzną usterką, czy ingerencją hakerów. Apple wciąż bowiem milczy i pomimo licznych zgłoszeń próżno szukać jakichkolwiek komunikatów ze strony giganta z Cupertino.

„Miałem kolejny przypadek tajemniczego zablokowania mojego Apple ID. Po pierwsze, mój iPhone chciał, żebym ponownie wprowadził hasło, co uważałem za „normalną” rzecz, jaką robi co kilka miesięcy, prawie odkąd go dostałem. Ale po wykonaniu tej czynności wyświetliło się, że moje konto zostało zablokowane” – Michael Tsai, programista macOS i autor bloga