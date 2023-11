Apple zapowiada osiem nowych tytułów w katalogu. Warto kupić abonament!

Apple zapowiada osiem nowych tytułów dla Apple Arcade na najbliższe tygodnie. Co pojawi się w ramach abonamentu?

Jeżeli należycie do grona mobilnych graczy, to prawdopodobnie doskonale znacie tamtejsze realia. Ceny z kosmosu, produkcje najeżone reklamami i mikropłatnościami. Czy tego chcemy czy nie — tak wygląda rzeczywistość świata mobilek, które są najbardziej dochodową gałęzią mobilnych gier wideo.

Abonamenty z grami pozwalają nieco w temacie zamieszać. Z jednej strony: reanimują kultowe klasyki w wydaniu bez uciążliwych mechanik i mikropłatności. Z drugiej: za stałą, miesięczną, opłatą mamy dostęp do szeregu solidnych tytułów. Bez żadnych dodatkowych wydatków wewnątrz. Lista najlepszych gier w Apple Arcade jest stale aktualizowana, bowiem abonamenty mają też to do siebie, że zachodzą tam regularne zmiany.

Teraz gigant zapowiedział osiem nowych tytułów, które w najbliższych tygodniach zasilą katalog usługi.

Osiem nowych gier wkrótce dołączy do Apple Arcade!

Knotwordds+

Football Manager 2024 Touch

Downwell+

Delicious - Miracle of Life+

Disney Dreamlight Valley

Sonic Dream Team

Puzzle & Dragons Story

Turmoil+

Jeżeli śledzicie rynek gier — zarówno konsolowych, jak i mobilnych, to istnieje spora szansa, że część z tych tytułów nie jest wam obca. A jeżeli przyglądacie się ostatnim praktykom Apple w kwestii ich abonamentu, to... prawdopodobnie też się uśmiechniecie. Bo jak widać: gigant kontynuuje swoją strategię.

Mam tu na myśli, oczywiście, drobne odświeżanie klasyków i dawanie im nowego życia. Poza tym "plusowe" gry dają nam pewność, że nie uświadczymy tam ani grama mikropłatności. I nie mam tu na myśli tylko kupowania wirtualnej waluty, ale także "wykupowania" pełnej gry. Takie Downwell od lat dostępne jest za darmo w App Store. Jest to jednak wyłącznie wersja demo, za odblokowanie całości musimy zapłacić wewnątrz aplikacji kilkanaście złotych. Wersja z abonamentu Apple Arcade jest, rzecz jasna, bez takich sztuczek: to pełna gra .

Największym zaskoczeniem jest dla mnie bez wątpienia Puzzle & Dragons Story. Kultowe połączenie gry typu match-3 oraz zbieractwa na modłę RPG ma już swoje lata i zawitało na wieeele platform. Tym razem jednak dostaniemy wariant skupiający się na historii — i to bez żadnych dodatkowych opłat. Co jest wspaniałą wiadomością!