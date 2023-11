Gdzie ten rozwój Apple? M3 wydajniejszy o 15% tylko dzięki wyższym zegarom

Komputery z procesorami Apple M3 trafią do klientów dopiero 7 listopada, ale recenzenci już wzięli je w obroty i pojawiają się pierwsze wyniki wydajności nowych układów. Szczerze mówiąc nie wypadają one wcale zbyt optymistycznie.

Apple M3 bez wielkich zmian

Apple podczas konferencji Scary Fast, na której zapowiedziało nowe komputery z procesorami M3 nie rozwodziło się mocno nad architekturą CPU i wspomniało tylko, że nowy wydajny rdzeń powinien być o 15% szybszy od układu M2. Nigdzie jednak nie pochwalono się jakim zegarem taktowany jest nowy układ. Apple podkreślało tylko, że nowy proces litografii 3 nm od TSMC pozwolił stworzyć układ, który jest wydajniejszy i efektywniejszy energetycznie. W niektórych wersjach zmieniły się również proporcje rdzeni wydajnych i oszczędnych, ale wygląda na to, że sama ich architektura nie została specjalnie usprawniona.

Na to przynajmniej wskazują pierwsze testy w benchmarku Geekbench 6. Apple M3 w Macbooku Pro 14 osiąga w teście jednowątkowym wynik na poziomie 3076 pkt, czyli o 16% lepszy niż M2 Pro, który notuje wyniki w okolicach 2600 pkt. Wygląda to całkiem nieźle, dopóki nie spojrzymy na zegary. M2 Pro nie przekraczał 3,5 GHz, podczas gdy M3 może pracować z zegarem rzędu 4,05 GHz, czyli ma taktowanie wyższe o niespełna 15%. Wygląda więc na to, że za lwią część wzrostu wydajności odpowiada po prostu wyższy zegar. Nie jest to może zła wiadomość, ale wygląda na to, że w samej architekturze nie dokonano wielkich zmian.

Lepiej wygląda wynik w teście wielowątkowym, tutaj podstawowy M3 dorównuje wersji M2 Pro wyposażonej w 2 dodatkowe rdzenie. 11800 pkt wygląda bardzo okazale, a z innych testów dowiadujemy się, że topowy M3 Max z 16 rdzeniami (12 wydajnych, 4 oszczędne) bez większych problemów przełamuje barierę nawet 21000 pkt. To wynik, który do tej pory był domeną układu M2 Ultra. Mimo wszystko można poczuć lekki zawód, że główny postęp w rozwoju tych procesorów dokonał się dzięki poprawieniu procesu litografii i podniesieniu taktowania.

Apple musi się jednak mieć na baczności, bo w sieci pojawiają się też pierwsze testy Snapdragona X Elite, układu w architekturze ARM dla komputerów PC wyposażonego w 12 rdzeni i taktowanego zegarem nawet 4,3 GHz. Ten chip w teście Geekbench 6 osiąga około 3000 pkt dla jednego wątku i 15-17 tys. pkt w teście wielowątkowym (w zależności od platformy). Do topowych układów Apple jeszcze nieco brakuje, ale różnica wcale nie jest taka duża.

źródło: Wccftech