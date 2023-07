Dużo mocnych premier w tym tygodniu! Zobacz, co warto obejrzeć!

W tym tygodniu czekają na nas ciekawe premiery w kinach oraz na VOD. Jakie nowe filmy i seriale nas czekają? M. in. najnowsze "Mission: Impossible" oraz polski "Pan Samochodzik i Templariusze".

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

Ethan Hunt wraz ze swoim zespołem, który reprezentuje Impossible Mission Force (IMF), rozpoczyna swoje najbardziej ryzykowne zadanie. Ich celem jest odnalezienie nowej, straszliwej broni, która stanowi zagrożenie dla całej ludzkości. Ich zadanie polega na zdążeniu przed innymi, którzy pragną przejąć tę broń i wykorzystać ją w złych celach - jak zawsze... W obliczu tajemniczego i potężnego wroga Ethan musi przyjąć bolesną prawdę, że nie ma nic ważniejszego od wykonania swojego zadania, nawet jeśli to oznacza poświęcenie życia najbliższych mu osób.

Między nami żywiołami

Film opowiada historię Miasta Żywiołów - miejsca zamieszkanego przez cztery różne nacje: Ogień, Woda, Ziemia i Powietrze. Główną bohaterką jest Iskra - silna, ekspresyjna i temperamentna dziewczyna, która przypadkiem zaprzyjaźnia się z uroczym, choć nieco niezdarnym i emocjonalnym Wodkiem. Ta nowa znajomość zmusza Iskrę do przewartościowania swojego światopoglądu i spojrzenia na życie z innej perspektywy.

Pan Samochodzik i Templariusze

Znany badacz historii sztuki, tropiciel skarbów oraz posiadacz wyjątkowego pojazdu, natrafia na tajemniczy ślad wskazujący na skarb templariuszy. Ten skarb jest kluczem do ogromnej mocy, zdolnej zakłócić równowagę między dobrem a złem na świecie. W towarzystwie oddanych harcerzy, Pan Samochodzik wyrusza na niezwykłą wyprawę, gdzie musi ścigać się z czasem i przeciwstawić wrogiej organizacji. Wszystko to w celu ochrony dziedzictwa rycerskiego zakonu, które stoi na szali.

Nie otwieraj oczu: Barcelona

W 2018 roku debiutował horror "Nie otwieraj oczu", w którym Sandra Bullock zagrała główną rolę. Odbiór był całkiem niezły, więc postanowiono rozwinąć markę. Chociaż wielu ludzi oczekiwało kontynuacji, Netflix zabierze nas teraz do Barcelony w spin-offie. Cała koncepcja i fabuła wydają się bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w filmie sprzed 5 lat, ale będziemy mieli okazję zobaczyć świat tuż po tajemniczej inwazji. Tym razem w roli głównej wystąpi Mario Casas.

Fundacja 2. sezon

W drugim sezonie serialu "Fundacja" przeniesiemy się ponad 100 lat w przyszłość po wydarzeniach z pierwszego sezonu. W tym czasie napięcie w galaktyce osiąga punkt kulminacyjny, a dynastia Cleonów znajduje się na skraju upadku. Mściwa królowa knuje spisek, a Hari, Gaal i Salvor odkrywają istnienie kolonii Mentalików - grupy ludzi posiadających psioniczne zdolności, które stanowią zagrożenie dla przyszłości psychohistorii. W międzyczasie Fundacja przechodzi fazę religijną, propagując Kościół Seldona na całym Outer Reach i doprowadzając do Drugiego Kryzysu, czyli wojny z Imperium.

Superman i Lois 3. sezon

Clark i Lois są partnerami zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, pracując razem w Smallville Gazette i ciesząc się spokojem życia w małym miasteczku. Równowaga zostaje naruszona, gdy tajne zadanie odsłania obecność śmiertelnego wroga stanowionącego zagrożenie dla rodziny Kentów. Lois musi stawić czoła temu zagrożeniu, przy czym musi zmierzyć się z trudnym wyborem między ochroną swojej rodziny a kontynuowaniem swojej kariery dziennikarki. To napięcie między życiem zawodowym a prywatnym staje się centralnym elementem historii w nowych odcinkach.