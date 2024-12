To może być nowy polski hit - przypomina o kultowym serialu

Główna bohaterka, Anka Serafin, młoda antropolog z Krakowa, przyjeżdża w góry w poszukiwaniu spokoju i odpowiedzi na pytania dotyczące własnej tożsamości. Zamiast wyciszenia, znajduje jednak zwłoki. Makabryczne odkrycie w Dolinie Suchej Wody burzy spokój górskiej miejscowości i wplątuje Ankę w śledztwo, które odsłania mroczne sekrety przeszłości. W trakcie rozwiązywania zagadki morderstwa Anka musi zmierzyć się nie tylko z własnymi demonami, ale także z tajemniczą historią rodu Ślebodów, sięgającą korzeniami w głąb lokalnych legend i podań. W serialu splatają się wątki kryminalne z dramatem psychologicznym, a napięcie potęgują malownicze, ale i niepokojące krajobrazy Tatr. Niektórzy po zapowiedziach widzą w tym serialu następcę "Watahy" od HBO.

Animowany film, który przenosi nas z powrotem do Śródziemia, na długo przed wydarzeniami znanymi z trylogii "Władca Pierścieni". Akcja filmu rozgrywa się dwieście lat wcześniej i opowiada historię Helmowego Jaru, potężnej twierdzy Rohanu, która odegrała kluczową rolę w Wojnie o Pierścień. Film skupia się na postaci Helma Żelaznorękiego, legendarnego króla Rohanu, i jego walce z siłami zła. Helm musi stawić czoła inwazji Dunlendingów, dzikiego plemienia prowadzonego przez mściwego Wulfa, który pragnie zemsty za śmierć swojego ojca. W obliczu zagrożenia Helm i jego lud szukają schronienia w twierdzy Hornburg, która później stanie się znana jako Helmowy Jar.

Film akcji oparty na komiksach Marvela, który opowiada historię jednego z najbardziej znanych przeciwników Spider-Mana. Jednak w przeciwieństwie do typowych filmów o superbohaterach, ten skupia się na genezie złoczyńcy, ukazując jego przemianę z człowieka w bezwzględnego łowcę. Film śledzi losy Siergieja Kravinoffa, który w dzieciństwie doświadczył traumy i odrzucił świat ludzi. Wychowując się na łonie dzikiej przyrody, wykształcił w sobie nadludzką siłę, zwinność i instynkt drapieżnika. Kierowany pragnieniem udowodnienia swojej wyższości, Kraven wyrusza na krwawą ścieżkę zemsty, polując na najgroźniejsze zwierzęta i przestępców.

Kiedy Lydia i Paul, para w średnim wieku, postanawiają sprzedać swój dom i rozpocząć nowy rozdział w życiu, nie spodziewają się, że ta decyzja wywróci ich świat do góry nogami. Wystawienie na sprzedaż ich ukochanej willi w hiszpańskim stylu z lat 20. XX wieku uruchamia lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Okazuje się, że piękny dom skrywa w sobie mroczne sekrety, a chętnych na jego zakup jest więcej, niż mogliby przypuszczać. Wśród potencjalnych nabywców znajdują się trzy zupełnie różne rodziny, z których każda ma swoje własne problemy i ukryte motywy. Lydia i Paul, starając się ukryć mroczną przeszłość domu, wplątują się w sieć kłamstw i intryg, co prowadzi do serii zabawnych i absurdalnych sytuacji.

Serial przenosi na ekran magiczną i tragiczną historię rodu Buendía, która rozgrywa się na przestrzeni stu lat w fikcyjnym miasteczku Macondo. Mamy okazję zanurzyć się w pełen niezwykłych wydarzeń świat, gdzie splatają się realne i fantastyczne wątki. Od momentu założenia Macondo przez José Arcadio Buendíę i Ursulę Iguarán, rodzina Buendía doświadcza miłości, straty, wojny, cudów i klątw. Każde pokolenie zmaga się z samotnością, poszukując sensu życia i uciekając przed przeznaczeniem, które zdaje się wisieć nad nimi niczym fatum.

Serial animowany Disney+, który zabiera widzów w fascynującą podróż do wnętrza umysłu Riley, bohaterki znanej z filmu "W głowie się nie mieści". Tym razem akcja rozgrywa się w wytwórni snów, gdzie noc w noc powstają barwne i niezwykłe historie, które Riley przeżywa podczas snu. Serial ukazuje kulisy powstawania snów, przedstawiając pracę zespołu emocji – Radości, Smutku, Strachu, Złości i Obrzydzenia, które wspólnie tworzą niezapomniane filmowe przeżycia. W każdym odcinku zespół staje przed nowymi wyzwaniami, starając się sprostać terminom i oczekiwaniom Riley.

