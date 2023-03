Nagroda na dzień dobry

Nowy serial Apple TV+ opowiada o niezwykłej maszynie, która jest w stanie ujawnić prawdziwy potencjał każdego człowieka. Wpływa to znacząco na życie wszystkich w niewielkich miasteczku, gdzie wszyscy zaczynają bliżej przyglądać się swoim związkom, zmieniają pracę i podają w wątpliwość niemal wszystko, w co wierzyli przez lata. Obiecywana im lepsza przyszłość może jednak nie nadejść. W roli głównej Chris O'Dowd, a premiera już 29 marca. Nowe odcinki będą dodawane w środy na Apple TV+.

Więzy

Produkcje FX regularnie trafiają na Disney+ w Polsce i nie inaczej będzie w przypadku "Więzów". Nowy serial z Mallori Johnson w roli głównej opowiada o młodej, czarnoskórej kobiecie, która aspiruje do bycia pisarką. Po przeprowadzce do nowego domu zorientuje się, że cofnęła się w czasie do XIX wieku. Tam zacznie odkrywać tajemnice dotyczące swojej przeszłości. Premiera na Disney+ od środy, 29 marca.

Riverdale 7. sezon

Na Netflix wjedzie najnowszy, 7. sezon "Riverdale" - serialu, który ku zdziwieniu wszystkich jest nadal kontynuowany. Premiery w Polsce są nieco opóźnione względem amerykańskiego rynku, ale zainteresowanie najwyraźniej nie słabnie. Grupka głównych bohaterów pozostaje niezmienna, ale format serialu przeszedł ogromną metamorfozę - już od 2. sezonu był czymś zupełnie innym, a później już poszło z górki i przyjmował wiele różnych form. Czy z nowymi odcinkami wróci do formy? Wszystko okaże się w czwartek, 30 marca na Netflix.

The Power

Adaptacja książki Naomi Alderman opowiada o nastoletnich dziewczynach z całego świata, które zdobywają specyficzną moc. Gdy tylko zechcą, będą mogły porazić kogoś prądem, co oczywiście stwarza spore możliwości do pomocy innym, ale budzi też ogromne obawy i problemy. W rolach głównych Toni Collette, John Leguizamo i Eddie Marsan. Premiera na Amazon Prime Video już 31 marca.

Rabbit Hole

Nowy serial Paramount+ Original z Kieferem Sutherlandem to prawdopodobnie spora dawka emocji i frajdy dla fanów "24 godzin" i innych podobnych seriali. Aktor wciela się w Jamesa Weira, który jest prywatnym agentem. Operuje on w samym centrum walki o demokrację, gdy wokół panuje dezinformacja, inwigilacja i manipulacja. Premiera już 31 marca na SkyShowtime.

Missing

Film w stylu "Searching", czyli produkcja niewykorzystująca klasyczne i tradycyjne sposoby kręcenia filmu, lecz używająca treści wyświetlanych na ekranach smartfonów, tabletów, laptopów oraz obrazu z innych urządzeń jak kamerki domowe, monitoring itd. Tym razem zaginęła matka głównej bohaterki, nastoletniej dziewczyny. Wyjechała do Kolumbii na urlop z nowym partnerem i ślad po niej zaginął, dlatego nastolatka rozpoczyna jej poszukiwania odkrywając coraz to bardziej przerażające informacje na temat tego, z kim mieszkała do tej pory pod jednym dachem. Film pojawi się w kinach 31 marca.

Puchatek: Krew i miód

Nietypowe podejście do historii Kubusia Puchatka i Prosiaczka, którzy w tej wersji zostali porzuceni przez Krzysia i zmieniają się w makabrycznych zabójców. Horror, w którym tak sympatyczne postacie urządzają rzeź w Stumilowym Lesie to na pewno coś oryginalnego i nie każdy będzie gotowy, by to obejrzeć. W kinach od 31 marca, a w przyszłym roku mamy doczekać się sequela od twórcy jedynki: Rhysa Frake-Waterfielda.