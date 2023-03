Pixar szykuje się do dużej premiery: Między nami żywiołami to ich najnowszy film, dla którego nareszcie zaprezentowano pełny zwiastun. Jak wygląda życie czterech żywiołów?

Studio Pixar ma w swoim dorobku takie hity jak "Toy Story", "Gdzie jest Nemo?", "Potwory i spółka", "Iniemamocni", "Auta", "Ratatuj" i wiele, wiele, wiele innych. Niemalże każda z produkcji zyskiwała ogromną sympatię widzów i zarabiała krocie. Wśród nowości nie brakowało jednak ostatnio kontynuacji, które przyjmowano w miarę dobrze, ale "Co w duszy gra", "Luca" i "To nie wypanda" nie okrzyknięto już sukcesem. Ani kasowym, ani artystycznym. Czy "Między nami żywiołami" to zmieni?

Elemental - Między nami żywiołami. Zwiastun nowego filmu Pixara

Akcja nowego filmu rozgrywa się w Żywiołowie, gdzie na co dzień koegzystują przedstawiciele czterech żywiołów: ognia, wody, ziemi i powietrza. Dwójka reprezentantów dwóch pierwszych z nich może złamać obowiązujące do tej pory zasady o unikaniu bliskich relacji. Iskra nie jest początkowo chętna, by godzić się na propozycję koleżeństwa ze strony Wodka, ale z czasem przekonuje się, że zatwardziałe reguły rządzące jej światem wcale nie muszą być właściwe. To doprowadza oczywiście do pewnych konfliktów, głównie z jej rodzicami, ale może się okazać, że bohaterowie zupełnie na nowo odkryją otaczający ich świat.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Peter Sohn, który wcześniej przygotował "Dobrego dinozaura". W oryginale usłyszymy głosy Leah Lewis i Mamoudou Athiego, natomiast na informacje na temat obsady polskiego dubbingu musimy jeszcze zaczekać. Premierę filmu zaplanowano na 16 czerwca w kinach w Polsce i na całym świecie.