Nowe emoji już dostępne. Skorzystają z nich póki co nieliczni

Piktogramy na stałe wdarły się już do krajobrazu współczesnej internetowej korespondencji. Każdego roku oferta Unicode wzbogaca się o kolejne emoji i dla kogoś, kto jest niespecjalnie obyty w tamtejszej obfitości — wyszukiwarki są na wagę złota.

W najnowszej wersji testowej systemu iOS oznaczonej numerkami 17.4 Apple wprowadziło sześć nowych emoji — czy uda im się zdobyć serca użytkowników?

Sześć nowych emoji trafi do iOS 17.4. Z jakich emotek wkrótce będziemy mogli skorzystać?

Nowe emoji w iOS 17.4 nie czarują obfitością, ale jak wszystkie nowości — przynajmniej na starcie będą tłumnie wykorzystywane. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, podobnie zresztą jak do ogólnego odbioru tłumu, gdzie co najmniej połowa odbiorców nie będzie widziała grafik które próbujemy im przesłać. Bo Androidy będą w temacie w tyle, bo nie każdy zaktualizuje iPhone'a — to właściwie klasyk wstawiania nowych emoji, którego jesteśmy świadkami od lat.

Wśród najnowszych emoji znajdą się, poza dwiema nowymi buźkami wyrażającymi machanie głową w poziomie (niezgodę) i pionie (przytakiwanie), znajdą się: feniks, zerwane łańcuchy, grzybek oraz... limonka. Ta ostatnia to chyba dla wszystkich fanów koktajli, którym z cytrynami nie po drodze ;-). Jak będą prezentować się wszystkie nowe emoji możecie podejrzeć na poniższej grafice:

Trudno tu mówić o tym, że jest ich jakoś zaskakująco dużo — ale kiedy dodamy je do obecnej bazy... no cóż — jest w czym wybierać. Poza betą iOS 17.4, nowe emoji Apple wprowadziło także w testowych wersjach swoich pozostałych systemów (macOS 14.4, watchOS 10.4 oraz iPadOS 17.4).