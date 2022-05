Wiemy, jakie jest najpopularniejsze emoji w Polsce i na całym świecie

Wszyscy używają emoji. Bardzo ważną kwestią jednak jest to, które jest najbardziej lubiane przez wszystkich użytkowników?

Crossword-Solver podzieliło się informacjami na temat najpopularniejszych emoji na całym świecie. Emotikony stały się niemal podstawową formą komunikacji internetowej w ciągu ostatnich lat - i chociaż piktogramy były popularne zawsze, to największą popularność zdobyły blisko 2010 roku, kiedy pojawiły się na smartfonach z Androidem i iOS.

Śmiejąca się twarz ze łzami radości jest najpopularniejszą emotikoną na całym świecie, zajmując pierwsze miejsce aż w 75 krajach. Drugie miejsce zajmuje emotikona czerwonego serca - jednak między dwoma pierwszymi miejscami jest spora dysproporcja. Śmiejąca się twarz jest używana niemal 20 procent częściej od serduszka. W krajach, w których pierwszej lokaty nie zajmuje ani śmiejąca się buźka, ani serce, generalnie jest to flaga tego właśnie narodu - na przykład w Albanii, San Marino, Grecji, Norwegii czy Boliwii.

Źródło: Crossword-Solver

Wyjątkiem od tej reguły jest Polska. W naszym kraju najczęściej używanym emoji przez wszystkich użytkowników jest flaga Ukrainy. Crossword-Solver dokładniej zbadało sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyniki zostały podzielone na wszystkie stany - i w niektórych z nich najpopularniejszym emoji jest ikona ognia, a w niektórych… zielony kwadracik, który jest używany do grania w popularne Wordle.

Popularność emoji najprawdopodobniej będzie tylko coraz większa. Składa się na to zapotrzebowanie na nowe ikony, które stale są dodawane przez deweloperów - w końcu w każdej aktualizacji iOS jedną z najbardziej hucznych nowości w sieci jest to, jakie nowe emoji zawitają do naszej klawiatury.

Do tego dochodzi również możliwość reagowania na wiadomości przy użyciu emoji, co jest już dostępne na Telegramie, Messengerze, iMessage czy od niedawna w WhatsApp. Piktogramy zawładnęły internetem, czy nam się to podoba, czy nie.

