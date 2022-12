Kalendarz Adwentowy w Epic Games Store. Codziennie do zgarnięcia gra za darmo!

Darmowe gry w Epic Games Store. Każdego dnia nowy tytuł

Odliczanka świąteczna Epic Games Store to już tradycja. Od kilku lat gigant w ramach swojego kalendarza adewentowego rozdaje piętnaście gier całkowicie za darmo. Codziennie o godzinie 17 czasu polskiego w sklepiku udostępniony zostanie nowy tytuł. Do jutra, do godziny 17, grą którą możecie przypisać do swojego konta bez jakichkolwiek dodatkowych opłąt - wszystkie produkcje są w 100% darmowe, zaś oferty trwają wyłącznie 24 godziny. Dzisiejszym tytułem jest Sable:

Pomóż Sable przejść życiowy sprawdzian, wybierz się w niezwykłą podróż i poszybuj z nią nad ogromnymi pustyniami, podziwiając zapierające dech w piersi krajobrazy przyozdobione fragmentami statków kosmicznych i starożytnych budowli.Odkrywaj pustynię na latającym motocyklu, wspinaj się po olbrzymich ruinach, spotykając innych nomadów i odkrywając prastare tajemnice, aby ostatecznie dowiedzieć się, kim jest i dlaczego ukrywa się za maską.Poznaj niezwykły świat Sable, okrywając go we własnym tempie, podziwiając niesamowity styl graficzny gry i wsłuchując się w nastrojową ścieżkę dźwiękową, skomponowaną przez zespół Japanese Breakfast. W świecie gry jest mnóstwo do odkrycia. Nie bój się. Zaryzykuj i rusz w nieznane.

Poza uroczystym odliczaniem do świąt z 15 darmowymi grami od Epic Games Store, trwa także świąteczna wyprzedaż w ramach której wiele hitów można zgarnąć w dużej przecenie. Wśród tamtejszych tytułów znajdziecie m.in. FIFA 23, God of War czy Marvel's Spider-Man Remastered!