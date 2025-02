Nowe auto elektryczne za 99 zł miesięcznie? Stellantis ma genialną ofertę

O elektrycznych modelach chińskiej marki Leapmotor pisaliśmy już kilkukrotnie. Montaż mniejszego pojazdu, T03, prowadzony jest w tyskich zakładach Stellantis w Polsce. Teraz wreszcie auto to trafia do oficjalnej sprzedaży i zgodnie z oczekiwaniami, jego cennik wygląda bardzo atrakcyjnie. W ofercie marki pojawi się też SUV segmentu D oznaczony - C10, który oferuje znacznie więcej - zarówno pod kątem baterii jak i miejsca dla pasażerów.

Leapmotor T03 za 99 złotych miesięcznie

Leapmotor T03 mieliśmy już okazje nawet przetestować, ale do tej pory nie był dostępny dla polskich klientów. Teraz się to jednak zmienia, Stellantis wreszcie opublikował cennik chińskiego malucha z Tych, który w zasadzie obejmuje tylko jedną wersję wyposażenia z baterią o pojemności 37,5 kWh oraz silnikiem o mocy 95 KM. Za taki samochód trzeba zapłacić 84 500 złotych. Po standardowego dopłacie z programu NaszEauto cena spada do 66 150 złotych, a w przypadku JDG lub posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 54 900 złotych. Dostępna jest też oferta leasingu/najmu, w której wpłacając 44% wartości auta, możemy korzystać z niego przez 2 lata (z limitem 10 000 km rocznie) za 99 zł netto/189 zł brutto, w zależności czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jesteśmy osobą fizyczną. Szczegóły oferty znajdziecie w cenniku.

Leapmotor T03 to 5-drzwiowy model z segmentu A oferujący zasięg 265 km (według normy WLTP) i przestrzeń w środku porównywalną z samochodem z segmentu B. W standardowym wyposażeniu znajdziemy: system nawigacji satelitarnej, regulację wysokości fotela i kolumny kierownicy, blokowanie i odblokowywanie zamków poprzez Bluetooth, sterowanie głosem, łączność 4G, ekran dotykowy, dach panoramiczny oraz 10 systemów bezpieczeństwa w tym, m.in. adaptacyjny tempomat i monitorowanie martwego pola.

Leapmotor C10 - elektryczny D-SUV

Leapmotor C10 również testowaliśmy już na łamach naszego portalu, więc po szerszą informację na tego temat odsyłam was do tego artykułu. Sam pojazd z pewnością wygląda atrakcyjnie i ma też całkiem niezłe parametry. Dostępny będzie w dwóch wersjach - Style i Design, różniący się ceną o nieco ponad 6000 złotych. Cennik startuje od 163 200 złotych, za które dostaniemy baterię o pojemności 69,9 kWh oraz silnik o mocy 218 KM. Po dopłatach cena może spaść do 144 450 zł, 133 200 złotych, albo nawet do 123 200 złotych, jeśli wykorzystamy wszystkie możliwości programu NaszEauto. Pełny cennik znajdziecie tutaj.

Leapmotor C10 Style oferuje zasięg rzędu 420 km (według normy WLTP), bezpieczeństwo oraz komfort na wysokim poziomie. Model ten opiera się na opracowanej przez Leapmotor architekturze technologicznej LEAP3.0 z centralnie zintegrowaną konfiguracją elektroniczną, technologią Cell-to-Chassis (CTC) oraz inteligentnym kokpitem. SUV C10 jest dostępny z bogatym wyposażeniem w standardzie, a w wersji Design dodaje do tego: pełny tylny pas świetlny LED z animacją, przyciemniane tylne szyby (boczne i tylna), elektrycznie podnoszoną klapę tylną, podgrzewaną kierownicę oraz podgrzewane i wentylowane przednie fotele pokryte tapicerką ze skóry ekologicznej, a także 20” felgi aluminiowe Trident.

Jedyny minus to dosyć krótka lista punktów sprzedaży i serwisu, która obejmuje tylko takie miasta jak: Białystok, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa oraz Kraków.