Nowa wersja Android Auto wylądowała. A co w niej?

Google oficjalnie udostępniło najnowszą wersję systemu Android Auto. Aktualizacja oznaczona numerem 14.3 trafia właśnie do szerokiego grona użytkowników za pośrednictwem sklepu Google Play i... choć zmiany są głównie "w środku", to warto mieć na uwadze, że przynosi ona sporo nowości. I zapowiedzi funkcji, które niebawem mają nadejść.

Android Auto 14.3: co trafiło do najnowszej wersji aplikacji?

Wersja 14.3 Android Auto pierwszy raz trafiła do testów beta w ubiegłym miesiącu, a od kilku tygodni sukcesywnie udostępniana jest kolejnym falom końcowych użytkowników. Od kilku dni można już mówić o tym, że aktualizacja jest ogólnodostępna i może ją pobrać każdy użytkownik systemu Android Auto, korzystający z najnowszej wersji aplikacji wprost ze Sklepu Google Play. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu wcześniejszych aktualizacji Android Auto, Google skupiło się przede wszystkim na poprawkach błędów i optymalizacji działania systemu. Nowe wersje często nie wprowadzają widocznych gołym okiem zmian, ale stanowią one fundament pod nadchodzące nowości, które mają zostać uruchomione w kolejnych etapach.

Jedną z najciekawszych nowości przygotowanych w wersji 14.3 są bez wątpienia wstępne prace nad integracją sterowania klimatyzacją w samochodzie bezpośrednio przez Android Auto. Interfejs użytkownika dla tej funkcji został już w pełni opracowany i znajduje się w kodzie aplikacji, choć jeszcze nie został udostępniony użytkownikom. Podobnie zresztą sprawy mają się z jasnym motywem, na który czeka wielu kierowców. Choć część użytkowników zgłaszała, że motyw jest już dostępny (o czym zresztą wspominaliśmy dwa tygodnie temu), aktualna wersja systemu wciąż nie oferuje go jeszcze w finalnej, pełnej, wersji. Ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy coraz bliżej jego premiery.

Asystent Google idzie na emeryturę. Zastąpi go Gemini

Jednym z najbardziej przełomowych kroków i zmian, jakie Google planuje w ramach Android Auto, jest wprowadzenie Gemini jako nowego asystenta dla kierowców. Ma on w niedalekiej przyszłości zastąpić dotychczasowego Asystenta Google w samochodach. Oficjalna zapowiedź tej zmiany już za nami, a co z wdrożeniem? To prawdopodobnie kwestia kilku najbliższych miesięcy. Prawdopodobnie szczegóły z tym związane padną na przyszłotygodniowej konferencji Google I/O, na której firma opowie więcej na temat swoich planów na najbliższe miesiące.

Android Auto 14.3: niewiele zmian dla użytkowników, ale...

Może i najnowsza wersja systemu nie przynosi wielu widocznych gołym okiem zmian, ale spokojnie. Coś się rusza, a Google swoim tempem przygotowuje się do wprowadzania szerszych zmian w systemie. Przyjdzie nam na nie jeszcze chwilę zaczekać. Całe szczęście nie wszystkie one będą równie kontrowersyjne, jak ta z interfejsem związanym z multimediami. Może to i lepiej?