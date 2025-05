Android Auto rozwścieczy kierowców. Ta zmiana nie przejdzie bez echa

Android Auto testuje zmianę, która nie spodoba się wielu użytkownikom. No, przynajmniej na starcie, nim się do niej nie przyzwyczają.

Android Auto od lat jest ulubieńcem publiczności. Platforma poza tym, że jest wsparciem dla nawigacji, ułatwia także kierowcom obsługę multimediów podczas jazdy. Intuicyjny interfejs to w przypadku tego typu produktów słowo klucz. Przez lata wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do tego jak działa, wiele rzeczy wykonują intuicyjnie i mówią wprost, że nie wyobrażają sobie zmian. No i co tu dużo mówić: będą bardzo niepocieszeni na informację o tym, że Google testuje istotną zmianę w układzie przycisków odtwarzacza multimediów. Tysiące użytkowników systemu może czuć się rozczarowana po wprowadzeniu zmian - i to nawet nie dlatego, że te będą złe. Po prostu będzie inaczej, a jak powszechnie wiadomo: najlepszą wersją jest zawsze "ta poprzednia".

Android Auto - wersja 14.4 testuje nowy układ kontroli multimediów

W wersji testowej Android Auto oznaczonej numerkiem 14.4, Google testuje nowy układ przycisków w widżecie odtwarzacza, który widoczny jest na pulpicie systemu. Jak wynika z informacji przekazanych przez redakcję serwisu Android Authority, przycisk „play / pauza” został przesunięty na lewą stronę, a przyciski „poprzedni” i „następny” znalazły się po jego prawej stronie. Dotychczasowy, klasyczny, układ, jakim jest: poprzedni po lewej, play i pauza po środku, zaś następny po prawej obowiązywał w systemie od lat wielu lat. Dlatego użytkownicy zdążyli się już do niego przyzwyczaić i wiele zmian dokonywali bez patrzenia w ekran: zupełnie intuicyjnie.

Nowy układ widżetu Android Auto. Źródło: Android Authority

Nie ma powodów do paniki. Póki co zmiany obowiązują tylko w widżecie

Zanim zacznie się lament: spokojnie. Po pierwsze: na ten moment zmiany dotyczą póki co jedynie widżetu na pulpicie Android Auto. Nie mamy zatem żadnej pewności, czy nowy układ zostanie przeniesiony również do głównego interfejsu odtwarzacza. Po drugie: to wyłącznie testy, a część ze sprawdzanych w tej formie opcji nigdy nie trafia do finalnej wersji aplikacji Google - i nie mam tu na myśli wyłącznie Android Auto. Warto jednak nadmienić, że nowy układ pojawił się zarówno w aplikacji Spotify, jak i YouTube Music, co sugeruje, że Google może wprowadzać ujednolicenie niezależnie od źródła odtwarzanej muzyki.

Choć z pozoru zmiana wydaje się niewielka, dla wielu kierowców może okazać się kłopotliwa. To nic innego, jak zaburzenie pamięci mięśniowej i tego jak korzystamy z danej platformy. Dlatego też każda zmiana w aplikacjach po które sięgamy na co dzień jest taka irytująca - przynajmniej przez kilka pierwszych dni po jej wdrożeniu, nim nie przywykniemy do nowości i przestaniemy robić niechciane i niespodziewane błędy. Zmiana ta prawdopodobnie nie jest przypadkowa - a testy nowego układu przycisków w widżecie mają poprawić ergonomię i skrócić czas reakcji. Gdy kierowca siedzi po lewej stronie, to właśnie ta część ekranu jest im bliższa i łatwiej dostępna.