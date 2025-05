Android stanie się bezpieczniejszy? Plotki podnoszą na duchu

Android to system możliwości instalowania aplikacji i modyfikowania telefonu jak tylko sobie wymarzymy. Problem, że takie same możliwości mają i osoby, które nie życzą nam dobrze. Dlatego każda informacja o jeszcze lepszym systemie zabezpieczeń jest pocieszająca, dokładnie taka jak to sugerują plotki.

Android stanie się bezpieczniejszy? Kolejna wersja systemu wykryje zagrożenie

Wygląda na to, że w kolejnej wersji systemu, czyli Android 16, to właśnie bezpieczeństwo użytkowników będzie postawione na pierwszym planie. Google pracuje obecnie nad zaawansowanym trybem ochrony, ale także na boku szykuje coś innego, co będzie mogło zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo właścicielom smartfonów z Androidem.

Redaktorzy z portalu poświęconego temu tematowi Android Authority dogłębnie się przyjrzeli wersji beta dostępnej w aplikacji serwisowej Google Play (version 25.18.31) i odkryli dużo linii kodu, które są poświęcone nowej formie zabezpieczenia telefonów opierających się na systemie Android. Miałby to być tak zwany Intrusion Detection system (system wykrywania włamań), który według redakcji pojawił się pierwszy raz.

Funkcja wykrywania włamań tworzy prywatny, zaszyfrowany dziennik aktywności systemowych i sieciowych, który użytkownik może przeanalizować w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. Rejestrowane są między innymi zdarzenia związane z USB, instalacje aplikacji, połączenia Bluetooth, informacje z ekranu blokady, historia Wi-Fi oraz przeglądania stron internetowych.

Niektóre z tych danych są wyjątkowo wrażliwe – w końcu nie ma raczej żadnego chętnego, któryby chciał, żeby jego historia przeglądania trafiła w obieg. Szczęśliwie według informacji znalezionych w systemie, dziennik ten jest szyfrowany end-to-end i siedzi skryty na prywatnym, zaszyfrowanym Dysku Google. Co więcej, tylko właściciel urządzenia może go odszyfrować – używając hasła do konta Google oraz blokady ekranu.

Już wcześniej natrafiono na ślady tej funkcji w systemie Android 16, co może oznaczać, że nie trafi ona do starszych wersji systemu. Ostatnia wzmianka o Intrusion Detection odnosi się także do trybu zaawansowanej ochrony, mającego być dostępnym w Androidzie 16, a zatem świeże znalezisko miałoby zapewne być jego częścią.